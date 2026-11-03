La IX Subida Ciudad de Berja reúne a unos 50 pilotos este fin de semana en la Alpujarra almeriense

Presentación de la IX Subida Ciudad de Berja. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La IX Subida Ciudad de Berja reunirá a unos 50 pilotos los días 7 y 8 de noviembre en una de las pruebas de montaña más técnicas del circuito andaluz, que se disputará sobre un recorrido de cuatro kilómetros en dirección al pantano de Benínar y contará con cuatro mangas oficiales y dos de entrenamiento.

El CD Escudería Nejite Racing de Berja ultima los preparativos de esta cita deportiva, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Berja y la Diputación Provincial y que tendrá como escenario un tramo de la carretera autonómica A-1175, entre los puntos kilométricos 1,9 y 5,9.

Según ha informado la institución supramunicipal en una nota, el trazado presenta un desnivel de 223 metros y una pendiente media del 5,57 por ciento, unas condiciones que convierten la prueba en una de las más exigentes desde el punto de vista técnico.

Durante la presentación de la competición en el Pabellón Moisés Ruiz, la diputada provincial de Deportes de Almería, María Luisa Cruz, ha destacado la calidad organizativa de la carrera, la implicación de los aficionados y el atractivo del entorno de la Alpujarra virgitana.

"Este fin de semana, los aficionados al motor disfrutarán de una prueba más que consolidada en un entorno espectacular. Berja nuevamente va a ser punto de encuentro y se podrá disfrutar tanto del deporte como del turismo de un pueblo acogedor", ha declarado Cruz.

Por su parte, el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha destacado el carácter técnico del recorrido y su atractivo tanto para los participantes como para los aficionados debido a su trazado serpentino.

"El tramo es impresionante, tiene mucho prestigio entre los pilotos", ha afirmado el regidor, quien ha avanzado que esta edición incorporará una novedad con una ceremonia de bienvenida prevista para el viernes. "Este año habrá una novedad, una grata sorpresa. Se va a celebrar una ceremonia el viernes, una fiesta de bienvenida. De verdad vamos a sorprender", ha añadido.

El presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, ha recordado la larga tradición de Berja en la organización de espectáculos relacionados con el mundo del motor y ha pedido a los aficionados que sean "muy respetuosos para que no haya que lamentar ningún accidente al final y se consolide así un nuevo éxito deportivo".

Asimismo, el presidente del Club Deportivo Escudería Nejite Racing, Nicolás Parrilla, ha agradecido la colaboración público-privada para la organización de la prueba y ha incidido en el "alto nivel técnico" del recorrido, así como en la participación de pilotos que se encuentran en plena disputa del Campeonato de Andalucía.

PROGRAMA DE COMPETICIÓN

La IX Subida Ciudad de Berja será puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña, con coeficiente cinco, y para la Copa Diputación de Almería.

La programación comenzará el viernes 6 de noviembre en la Plaza Porticada de Berja, que acogerá a los participantes en la Oficina de Carrera y será el escenario de una fiesta de bienvenida para los aficionados.

La competición arrancará el sábado 7 de noviembre, una vez concluidas las verificaciones oficiales de las distintas modalidades. El corte de la carretera está previsto para las 12,00 horas, mientras que los entrenamientos comenzarán a las 13,00 horas, antes de las primeras mangas oficiales.

El domingo 8 de noviembre, la carretera volverá a cerrarse al tráfico a las 8,00 horas y la tercera y cuarta subidas oficiales comenzarán a partir de las 9,30 horas. La entrega de premios está prevista para las 13,00 horas.