José Mercé y Tomatito encabezan el XXXIV Festival de Arte Flamenco de Fondón (Almería)

Presentación del XXXIV Festival de Arte Flamenco de Fondón en el Patio del Mandarino de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los artistas José Mercé y Tomatito encabezarán la XXXIV edición del Festival de Arte Flamenco de Fondón (Almería), que regresará el 5 de agosto con un cartel de más de 13 artistas dedicado al talento y al cante de la provincia.

La Plaza José Fernández Torres 'Tomatito', conocida popularmente como 'La Era', acogerá esta cita cultural a partir de las 21,30 horas. Mercé y Tomatito actuarán al cante y a la guitarra, acompañados a las palmas por Pescaíto y José Andrés Heredia.

En una nota, la vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha señalado que se trata de una de las citas con mayor prestigio y tradición de la provincia.

Asimismo, ha subrayado que "el flamenco no necesita grandes escenarios para emocionar", ya que bastan "la fuerza del cante, el baile y la guitarra en un entorno y una comarca que lo sienten como propio".

En su intervención, la diputada ha remarcado que "el flamenco no es únicamente patrimonio, sino memoria, identidad y una forma de entender la vida", además de un "espacio vivo" en el que la cultura inmaterial se transmite entre generaciones.

Morales ha reconocido el esfuerzo del Ayuntamiento y de los vecinos de Fondón para hacer posible la cita y ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Almería con esta celebración y con las iniciativas culturales de los municipios más pequeños.

UN ESCENARIO CON SIERRA NEVADA COMO TELÓN DE FONDO

El alcalde de Fondón, Valentín Martín, ha destacado la singularidad de 'La Era', con Sierra Nevada como telón de fondo, y ha señalado que "la magia de este evento reside en la combinación de un entorno natural bajo el cielo estrellado y la presencia de grandes figuras del flamenco".

Martín ha explicado que esta edición rinde un homenaje especial al cante almeriense y ha agradecido el trabajo de José Antonio López Alemán y Rafael Morales, presidente de la Peña 'El Taranto', a quienes ha considerado "pilares fundamentales" en la creación y consolidación del festival.

El regidor también ha agradecido el apoyo de la Diputación Provincial, el Instituto Andaluz del Flamenco, la Peña 'El Taranto', los artistas y los vecinos de Fondón. Además, ha invitado a la sociedad a disfrutar de la velada y a descubrir la riqueza histórica, natural y gastronómica de la comarca.

Por su parte, el organizador y principal impulsor del festival, José Antonio López Alemán, ha resaltado la apuesta de esta edición por el talento local y el impulso a las nuevas generaciones de artistas almerienses, que compartirán cartel con "figuras consagradas".

López Alemán también ha apelado a la responsabilidad compartida de aficionados e instituciones para garantizar la conservación y difusión del flamenco, al que ha definido como una de las manifestaciones musicales autóctonas "más bellas que existen". Por ello, ha defendido "la obligación colectiva de protegerlo, cultivarlo y transmitirlo a las futuras generaciones".

MÁS DE 13 ARTISTAS

La cantaora Rocío Segura ha agradecido a las instituciones, al Ayuntamiento y a la Peña 'El Taranto' su inclusión en una cita por la que siente un afecto especial. La artista ha recordado su paso por el escenario de Fondón cuando tenía 18 años junto a Chano Lobato y ha expresado su orgullo por compartir la velada con José Mercé, Tomatito y otros intérpretes almerienses.

Cristo Heredia ha calificado como un "privilegio" y una "enorme alegría" su regreso a un escenario vinculado a sus comienzos profesionales, en el que debutó junto al maestro Tomatito antes de iniciar su trayectoria en solitario. El cantaor contará con la bailaora almeriense Blanca Lorente como artista invitada.

El cartel lo completan Rafael Amador 'Chumbito', con Antonio García a la guitarra; Josean de Torres, con José del Tomate a la guitarra; Cristo Heredia, con el baile de Blanca Lorente y la guitarra de David el Fragüero; y Rocío Segura, también con David el Fragüero a la guitarra.