Los Juegos Deportivos Provinciales de Almería celebran su XXXV edición con 42 modalidades distintas

El diputado provincial de Deporte, José Antonio García, durante la presentación de la XXXV edición de los JDP en la Escuela Pública de Golf 'El Toyo' en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado en la Escuela Pública de Golf 'El Toyo' la XXXV edición de los Juegos Deportivos Provinciales (JDP), que contará con 42 modalidades deportivas además de talleres y ligas educativas, encuentros recreativos y circuitos de promoción de base.

Se trata de un proyecto que, según ha destacado la institución provincial en una nota, cumple 35 años "fomentando hábitos de vida saludable, convivencia y valores entre miles de escolares de la provincia".

El diputado de Deporte, Vida Saludable y Juventud de Almería, José Antonio García, ha destacado que "los JDP son uno de los proyectos de los que más orgullosos debemos sentirnos en la Diputación, porque representan el espíritu del deporte como herramienta educativa y de convivencia entre los municipios".

García ha recordado que "en la temporada 2024-2025 participaron casi 16.000 deportistas en más de 420 convocatorias, lo que demuestra la enorme dimensión y vitalidad de un programa que sigue creciendo año tras año".

Asimismo, ha subrayado que "la Diputación de Almería es el motor que hace posible que este proyecto llegue a todos los rincones de la provincia, ofreciendo recursos, coordinación y apoyo técnico a los ayuntamientos para que miles de niños y niñas puedan disfrutar del deporte en igualdad de condiciones".

El diputado ha agradecido la implicación del Grupo Cajamar, de las federaciones deportivas andaluzas, de los centros educativos y, especialmente, de los propios jóvenes deportistas, "que son los verdaderos protagonistas y quienes dan sentido a esta gran iniciativa que une deporte, valores y futuro para toda la provincia".

En esta edición, el programa refuerza su compromiso con la educación en valores, la igualdad y la innovación deportiva, "consolidándose como una herramienta estratégica para la cohesión territorial y el desarrollo social en el medio rural".

35 AÑOS FOMENTANDO EL DEPORTE BASE

La XXXV edición de los JDP ofrece una de las programaciones más amplias y diversas, con 42 modalidades deportivas que abarcan desde los grandes clásicos como baloncesto, fútbol sala, voleibol, atletismo o natación, hasta disciplinas emergentes y de carácter formativo como pickleball, escalada, espeleología, ciclismo o defensa personal.

Además, se incluyen actividades de gimnasia rítmica y acrobática, tenis y tenis de mesa, frontón, balonmano y balonmano playa, así como deportes autóctonos y de aventura, configurando una oferta que fomenta la participación, la convivencia y los hábitos saludables en todos los municipios de la provincia.

Durante la pasada temporada, los JDP alcanzaron cifras récord con 15.555 inscripciones, una participación equilibrada entre hombres y mujeres, la implicación de 76 municipios y más de 30.000 participaciones en más de 420 convocatorias.

En el acto se han entregado los reconocimientos del 35 aniversario a las federaciones andaluzas de baloncesto, fútbol sala, voleibol y gimnasia, así como a las empresas Grupo Cajamar y Cooperación 2005 de Grupo Nexa por su apoyo al deporte base y la promoción del Juego Limpio.

También se ha distinguido a los municipios de Bédar, Vélez-Blanco, Balanegra, Benahadux, Olula del Río y Cuevas del Almanzora por su ejemplo de comunidad deportiva.