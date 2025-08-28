Laroya (Almería) tendrá un espacio municipal para realizar talleres de formación

ALMERÍA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio almeriense de Laroya va a mejorar sus dependencias municipales para poder albergar talleres de formación a través de las actuaciones contempladas con el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que gestiona la Diputación de Almería.

La diputada provincial del PFEA, Matilde Díaz, y la alcaldesa, Dolores Moreno, han visitado las actuaciones que se están desarrollando en el municipio, donde también se está renovando el firme de la Avenida Andalucía y acondicionando y embelleciendo espacios públicos, según ha indicado la institución provincial en una nota.

En total, el Plan de Fomento del Empleo Agrario está realizando una inversión de 100.000 euros en estas obras. La diputada provincial ha resaltado que "estas actuaciones son muy importantes para este municipio del interior, ya que, sin la gestión de la Diputación, el municipio no podría haberlas llevado a cabo".

"Gracias al PFEA, dinamizamos los municipios del interior porque a la vez que mejoramos sus infraestructuras, creamos empleo y fijamos la población, que es uno de los principales objetivos de la institución provincial", ha añadido.

El proyecto para un espacio de talleres de formación contempla la reforma integral de espacios municipales para su uso en talleres formativos. Incluye demoliciones, renovación de instalaciones eléctricas, de fontanería y carpinterías; colocación de nuevos pavimentos y revestimientos; mejoras en accesibilidad y acabados interiores y exteriores para dotar al municipio de un espacio moderno y funcional.

Además, se está renovando el pavimento de la Avenida Andalucía, sustituyendo el firme deteriorado por solado de lajas de pizarra con encintado central. Otras de las mejoras que se están realizando en esta vía es la renovación de la red de saneamiento y el alumbrado público.

De forma paralela, se efectúa la limpieza, desbroce y mejora de numerosas calles, caminos, plazas y senderos, así como mantenimiento de acequias. Esta actuación incluye trabajos de jardinería --tierra vegetal, riego por goteo, plantación de flor--, pintura en paramentos, cerrajería y elementos de madera con el objetivo de embellecer y mantener en buen estado las zonas públicas del municipio.

La diputada ha valorado el PFEA es un valioso ejemplo de colaboración institucional en favor de los municipios entre la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, los ayuntamientos y la Diputación Provincial.