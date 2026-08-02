Laujar (Almería) acoge la séptima Carrera 'La Timolina' para promover la inclusión y la salud mental

Presentación de la la séptima Carrera 'La Timolina'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Laujar de Andarax (Almería) se prepara para celebrar una de las citas más esperadas de su programación estival: la VII Carrera de Colores 'La Timolina', una iniciativa deportiva, familiar y solidaria orientada a visibilizar la salud mental y a fomentar la inclusión social. El evento, que tendrá lugar el próximo sábado 8 de agosto, cuenta con el impulso conjunto del Ayuntamiento de Laujar de Andarax, la Diputación Provincial de Almería y la Asociación de Salud Mental 'El Timón'.

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, el Centro Hispano Filipino - Murillo Velarde ha acogido el encuentro entre la diputada provincial, María Luisa Cruz, la alcaldesa, Almudena Morales, y la presidenta de 'El Timón', Cristina González - Acién, para la presentación de esta cita y del cartel de una carrera que refuerza su papel dentro del calendario deportivo de la provincia.

La diputada provincial de Deporte, María Luisa Cruz, ha subrayado "la solidez" de esta cita en su séptima edición, reconociendo el esfuerzo del Ayuntamiento de Laujar y de su alcaldesa, Almudena Morales, así como la labor de Cristina González-Acién al frente de la Asociación El Timón.

Cruz ha destacado que esta iniciativa constituye "un ejemplo claro de que el deporte tiene que ser más inclusivo que nunca", reafirmando el compromiso de la Institución Provincial por trabajar en favor de una integración real que acerque la actividad física a todas las personas.

Asimismo, la responsable provincial ha hecho un llamamiento a la participación de pequeños, mayores, familias y personas con todo tipo de capacidades. Cruz ha señalado que la jornada no solo representa un evento deportivo y festivo, sino que vuelve a poner de manifiesto la arraigada solidaridad de la provincia de Almería, por lo que ha invitado al conjunto de la sociedad a disfrutar de una actividad tan divertida como comprometida este próximo 8 de agosto.

La alcaldesa de Laujar de Andarax, Almudena Morales, ha calificado la prueba como un "símbolo emblemático" del verano cultural del municipio, agradeciendo el apoyo ininterrumpido que la Diputación Provincial ha prestado desde la primera edición. Morales ha tenido también palabras de reconocimiento para todo el equipo de El Timón, una entidad que ha definido como "muy querida y sentida" como propia por todos los vecinos del municipio gracias a su labor incesante a lo largo de todo el año.

Por último, la regidora ha remarcado que la carrera logra combinar de forma ejemplar valores como la solidaridad, el deporte, la diversión y el ambiente familiar, consolidándose como la prueba deportiva más relevante de la época estival en la localidad. Por ello, ha animado a vecinos y visitantes a no dejar pasar la oportunidad de disfrutar de esta colorida celebración el próximo sábado 8 de agosto.

Por su parte, la presidenta de la Asociación El Timón, Cristina González-Acién, ha expresado su agradecimiento a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento de Laujar de Andarax y a las empresas colaboradoras por hacer posible esta nueva edición. González-Acién ha enfatizado que la Carrera de Colores es una herramienta fundamental de concienciación, sensibilización y participación social en torno a la salud mental, una materia de interés general que atañe a toda la ciudadanía.

La presidenta del colectivo ha destacado el valor de alcanzar la séptima edición como una muestra del compromiso continuo de los municipios y de la población en general. Del mismo modo, ha reiterado la invitación a participar en esta jornada familiar, resaltando que la implicación de los más pequeños en eventos de esta índole supone el mejor ejemplo de solidaridad y empatía social.