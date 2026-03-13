Laujar de Andarax (Almería) estrena un parque infantil financiado con más de 170.000 euros de los Planes Provinciales

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y la alcaldesa de Laujar de Andarax, Almudena Morales, durante la inauguración del nuevo parque infantil del municipio. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

LAUJAR DE ANDARAX (ALMERÍA), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha inaugurado en Laujar de Andarax un nuevo parque infantil de 350 metros cuadrados situado entre las calles Huerta de la Salud y Alpujarra, un espacio que ha sido financiado con más de 170.000 euros de Planes Provinciales y que incorpora diferentes juegos y mobiliario infantil tematizado.

El nuevo recinto sustituye al anterior espacio de juegos e incorpora mejoras orientadas a reforzar la accesibilidad y la seguridad. Entre las actuaciones realizadas destaca la construcción de una rampa para salvar el desnivel existente con la acera, así como la reubicación del acceso principal al parque.

Además, dispone de mobiliario infantil moderno, entre el que sobresale un modular Amazonia Espiral con tobogán de tubo y red de trepa con capacidad para hasta 30 usuarios, tiendas indias de trepa conectadas por redes, un columpio con tres asientos --incluido uno tipo cesta-- y un rocódromo de ladera.

También se ha instalado césped artificial sobre una base amortiguadora de seguridad y se ha completado el recinto con bancos, papeleras y una fuente accesible adaptada para personas con movilidad reducida, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Durante el acto de inauguración, el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha señalado que "este nuevo parque infantil es un ejemplo del compromiso de la institución provincial con los municipios más pequeños, para que cuenten con infraestructuras modernas, seguras y adaptadas a las necesidades de sus vecinos".

Asimismo, ha añadido que "con esta actuación Laujar gana un espacio pensado para las familias, para que los niños puedan jugar y crecer en un entorno accesible y de calidad".

García Alcaina también ha destacado el trabajo conjunto entre administraciones y ha afirmado que "Diputación y Ayuntamiento estamos transformando Laujar con proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos y refuerzan el atractivo del municipio como referente cultural, turístico y social de la Alpujarra".

En esta línea, ha recordado que actuaciones como la mejora de la Plaza de Toros, el salón Pedro Murillo Velarde o la creación del Centro Cultural Hispano-Filipino representan "proyectos que van mucho más allá de una mejora urbana, porque recuperan patrimonio, dinamizan el municipio y abren nuevas oportunidades para el futuro de Laujar".

El presidente provincial ha felicitado a la alcaldesa, Almudena Morales, por "capitanear un proyecto de municipio ambicioso y con visión de futuro", y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y el trabajo de los profesionales que han hecho posible esta actuación.

Por su parte, Morales ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial para hacer posible esta actuación y ha destacado la importancia de los Planes Provinciales para los municipios más pequeños.

"Quiero darle las gracias al presidente, José Antonio García Alcaina, por acompañarnos en la inauguración de este parque, así como al equipo de gobierno, a nuestro párroco y a todos los vecinos que durante unos meses han tenido que convivir con las obras pero que desde hoy pueden disfrutar de este magnífico espacio gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Almería", ha indicado.

Morales ha explicado que "este parque se ha financiado con los Planes Provinciales, una herramienta fundamental que permite a los ayuntamientos contar con recursos para realizar inversiones importantes en nuestros municipios".

Además, ha señalado que se trata del parque infantil "más emblemático" de Laujar, ya que "aunque contamos con otros pequeños parques, este siempre ha sido el gran parque del municipio, el punto de encuentro de muchas familias, y su renovación era un anhelo y una petición muy esperada por los vecinos".

Con esta inauguración, la Diputación Provincial refuerza su impulso a las inversiones en Laujar de Andarax, entre las que se encuentran la Plaza de Toros de Laujar, el salón Pedro Murillo Velarde y el Centro Cultural Hispano-Filipino, actuaciones que han supuesto un "revulsivo" para este municipio de la Alpujarra almeriense.