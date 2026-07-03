Macael (Almería) abre al público su Parque Minero con pasarelas a 60 metros para impulsar el turismo del mármol

Inauguración del Parque Minero de Macael. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MACAEL (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRES)

Macael (Almería) ha inaugurado este viernes su Parque Minero, un nuevo atractivo turístico e histórico concebido para preservar, difundir y poner en valor la cultura del mármol. El enclave ofrece un recorrido de entre dos y dos horas y media de duración diseñado como una experiencia inmersiva que combina naturaleza, historia y patrimonio.

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, el parque cuenta con una red de pasarelas suspendidas y dos miradores panorámicos situados a más de 60 metros de altura, una infraestructura bautizada como 'El Camino del Vértigo'. El itinerario se completa con recreaciones en 3D y recursos de realidad aumentada que permiten al visitante conocer la evolución de la actividad extractiva y la historia del mármol blanco de Macael.

En concreto, el proyecto ha supuesto una inversión de dos millones de euros, financiados a través del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía con el respaldo de los fondos europeos Next Generation.

El acto inaugural ha contado con la participación del alcalde de Macael, Raúl Martínez; el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco.

Durante su intervención, el alcalde ha agradecido el compromiso de la Junta de Andalucía con una iniciativa que pone en valor "lo más preciado" del municipio. Asimismo, se ha mostrado convencido de que el Parque Minero, "al acercar al visitante a nuestras raíces y a la historia del mármol blanco, marcará un antes y un después para el turismo de interior de la provincia de Almería".

Por su parte, el presidente provincial, José Antonio García Alcaina, ha puesto de relieve que "esta nueva infraestructura convierte a Macael en un referente indiscutible del turismo de aventura dentro del destino 'Costa de Almería', gracias a este espectacular complejo de pasarelas y miradores". Asimismo, ha destacado que estas instalaciones "permiten al visitante vivir una experiencia única para descubrir las entrañas del oro blanco de Macael como nunca antes se habían contemplado y comprender su valor histórico, social y emocional". En este sentido, ha asegurado que el proyecto supone "un antes y un después para el turismo industrial, al sellar un épico punto de inflexión para la oferta cultural y turística de la comarca".

En esta línea, García Alcaina ha reafirmado el compromiso de la Diputación con Macael y con la puesta en valor de la cultura del mármol. Para ello, ha recordado algunas de las principales iniciativas impulsadas por la institución provincial en el municipio, como la nueva Plaza de Almería, el Monumento al Cantero, el apoyo a la recreación histórica 'Canteros y Caciques', los Premios del Mármol y el Marble Music Fest, celebrado al término del acto inaugural del Parque Minero.

Durante su intervención, el presidente provincial ha afirmado que "desde lo más alto de estas pasarelas no solo contemplamos un paisaje imponente, sino también la dimensión de una explotación cincelada, golpe a golpe, gracias al sacrificio de decenas de generaciones de macaeleros". Un legado que, según ha señalado, "nos enseña que las grandes metas solo se alcanzan con esfuerzo y compromiso". Además, García Alcaina ha reiterado el respaldo de la Diputación al proceso para que la cultura del mármol de Macael sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha destacado que "este viernes no se inaugura sólo un nuevo recurso turístico; sino que abre las puertas de un espacio que cuenta la historia de un pueblo que ha sabido convertir una riqueza natural en una forma de vida, en una cultura y en una seña de identidad conocida dentro y fuera de Andalucía". El consejero ha puesto en valor la apuesta de casi dos millones de euros del Gobierno andaluz en este proyecto y ha subrayado que "Macael no se entiende sin el mármol".

Tras la inauguración los asistentes realizaron una visita a las instalaciones tras un concierto que ha ofrecido la Banda de Música de Macael titulado 'Los sonidos del mármol'. El evento ha terminado con la celebración de una nueva edición del Marble Music Fest que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial. El festival ha contado con las actuaciones de Arco, como cabeza de cartel, Juanca & Pope, Supersub DJ Set, Lady Ma Belle, Nixon, Meraki y Linsen McAlajan.