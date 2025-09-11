La marca 'Sabores Almería' "vuelve a brillar" en Miami con diez empresas en la feria Americas Food

Representantes institucionales y empresariales en el estand de ‘Sabores Almería’ durante la feria Americas Food & Beverage Show & Conference en Miami. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La feria Americas Food & Beverage Show & Conference ha abierto sus puertas en el Miami Beach Convention Center, donde los productos de la provincia de Almería "vuelven a brillar" con la participación de diez empresas de la marca gourmet 'Sabores Almería', presentes hasta el 12 de septiembre.

Tras el "éxito del pasado año" y gracias a la colaboración entre la marca y la Cámara de Comercio, las compañías integradas en la marca han regresado a este evento internacional con el objetivo de "intensificar su presencia en mercados exteriores" a través de la vigésimo novena edición de la cita, organizada por la Cámara de Comercio de Almería y la Cámara de Comercio de España en Miami, dentro del programa Pyme Global.

Durante esta primera jornada, los productos almerienses "han despertado el interés del público estadounidense, donde las empresas han dado a conocer todos los detalles de sus alimentos", según ha señalado la institución provincial en una nota.

En este marco, son diez las compañías que intensifican su presencia internacional a través de reuniones y contactos: Oleo Almanzora, Embutidos Caseros y Jamones Peña Cruz, Lorusso, Campos de Uleila, Castillo de Tabernas, Miel Sierra de los Filabres, Luxeapers, Vegavilanos, Desuflí e Industrias Cárnicas Diego Molina.

El espacio de 60 metros cuadrados de 'Sabores Almería' ha recibido visitas de diferentes representantes, entre ellos la presidenta de la Cámara de Comercio de España en Miami, Mónica Vázquez, y la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro, quienes han podido conocer la excelencia de los productos almerienses.

El diputado de Promoción Agroalimentaria en Almería, Carlos Sánchez, ha destacado durante esta primera jornada que "volvemos a Miami con más fuerza y más ilusión que nunca. 'Sabores Almería' representa lo mejor de nuestra tierra y esta feria es una ventana extraordinaria para que nuestras empresas puedan crecer en el mercado internacional".

"La presencia de estas diez empresas refleja el talento, la innovación y la calidad de los productores almerienses. Estamos orgullosos de comprobar cómo cada vez más profesionales y distribuidores internacionales reconocen en nuestros productos un sello de excelencia ligado a la provincia de Almería", ha subrayado.

Además, Sánchez ha asegurado que "el compromiso de la Diputación es seguir apoyando a nuestras empresas en su proceso de internacionalización porque sabemos que detrás de cada producto hay empleo y desarrollo para nuestros municipios".

"Nuestra marca gourmet es hoy sinónimo de calidad, confianza, salud y de prestigio en los mercados más exigentes", ha señalado el diputado de Promoción Agroalimentaria, quien, junto al vicepresidente José Antonio García, han arropado a todas las empresas durante esta primera jornada, así como manteniendo reuniones con agentes del sector agroalimentario.

El presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, ha resaltado que "la oferta gastronómica gourmet de las empresas pertenecientes a 'Sabores Almería' está marcando una presencia altamente diferenciadora en el conjunto de la feria tanto por la calidad de los productos mostrados como por la presencia identificadora de 'Flavours From Almería' que atrae a numerosos visitantes profesionales".

"Esta feria una punto de encuentro clave para el mercado americano y Almería a nivel provincial está presente de forma sobresaliente en el marco del Pabellón de España. Es la única provincia participante con marca geográfica. Nuestras empresas hacen una apuesta clara por un mercado con un enorme potencial", ha manifestado Parra.

Esta acción internacional forma parte del programa Pyme Global cofinanciado con fondos Feder que desarrolla la Cámara de Comercio de Almería. Se enmarca igualmente en el marco de colaboración entre la institución cameral y la Diputación para la internacionalización de la marca y de las empresas de 'Sabores Almería'.

Las empresas de la marca se encuentran en un nuevo diseño de estand en formato isla, en cuya parte superior destaca como seña de identidad la imagen de 'Flavours of Almería'. El estand se sitúa en una de las entradas principales al pabellón de España, en un espacio de gran flujo de visitantes.

Precisamente, España ocupa un lugar central en la Americas Food & Beverage Show de este año, con uno de sus pabellones internacionales más grandes, gestionado por la Cámara de Comercio de España en Miami, con cerca de sesenta estands que destacan la "rica herencia culinaria del país y su liderazgo en el comercio global".