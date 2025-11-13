La marca 'Talento almeriense' abre un espacio expositivo y talleres para Navidad en el centro de la ciudad

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, en la inauguración del espacio 'Talento almeriense'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

La moda, la artesanía y los complementos de las firmas adheridas a la marca 'Talento almeriense' ya cuentan con su propio espacio expositivo y de talleres en el pleno Paseo de Almería de cara a esta próxima Navidad como parte del proyecto estratégico para la promoción de los creadores.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aurealino García, ha presidido el acto de inauguración de este establecimiento con más de 300 metros cuadrados de superficie que cuenta con 'showroom' con punto de venta y una zona de creación artística y artesanal.

Ubicado en el número 12 de la céntrica avenida almeriense, este espacio nace con el objetivo de "dinamizar el comercio del centro de la ciudad durante la campaña navideña y servir como principal escaparate y plataformas para las creaciones de los artesanos, diseñadores y creadores adheridos a la marca impulsada por la Diputación Provincial", según ha indicado la propia institución en una nota.

El espacio 'showroom' ofrece un área de muestra y venta directa donde almerienses y visitantes "podrán descubrir y adquirir los productos de los 99 miembros que actualmente forman parte de la marca 'Talento almeriense'".

Asimismo, el local también cuenta con una zona de talleres dedicada a fomentar la creatividad y la artesanía abierta a todos los públicos. Para ello, se han programado una serie de actividades con un aforo máximo de 15 personas que serán impartidos con el apoyo y respaldo de los empresarios y artesanos de la marca.

García ha valorado esta acción que nace de una marca creada hace dos meses como forma de "impulsar el patrimonio que atesoran nuestros artesanos y el enorme orgullo que sentimos por nuestra identidad" a través de un espacio donde "crear acciones" y "generar sinergias" que además sirve "de punto de encuentro y de escaparate".

En este sentido, ha asegurado que el 'Espacio Talento Navidad' busca posicionarse como un "referente para las compras de esta temporada navideña". "Queremos que este espacio se convierta en la tienda imprescindible de la Navidad Almeriense y cuando alguien busque un regalo especial, con alma, con identidad y de calidad, su primera opción sea el 'Talento almeriense', ha añadido.

CONTINUIDAD TRAS LAS FIESTAS

El presidente ha avanzado que el proyecto tendrá continuidad tras las fechas navideñas, puesto que a partir del 13 de enero la zona de talleres "continuará su andadura, trasladándose a la planta alta de otro espacio gourmet de excepción, el espacio 'Sabores Almería'" que también se sitúa en el Paseo de Almería.

"Esto es una prueba más de cómo nuestras marcas provinciales 'Sabores', 'Costa de Almería' y ahora 'Talento' se unen creando sinergias y fortaleciendo la identidad y el orgullo de ser almeriense", ha valorado.

Por su parte, el diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Carlos Sánchez, ha agradecido la labor de diseñadores, creadores y artesanos. "Son los que nos mueven día a día para hacer cosas por el talento de Almería y por iniciativas como esta que son un gran espacio y una gran noticia para Almería".

El diputado se ha mostrado "convencido" de que el espacio "se va a convertir en el punto clave de las compras navideñas". Del mismo modo, ha valorado los talleres programados, que "han tenido una gran acogida".

Los representantes de la Diputación han estado acompañados de las responsables del punto de venta, Carolina León, y del espacio destinado a los talleres, Maika Torres; así como de varios de los creadores que se han dado cita en la presentación.

En total, para el mes de noviembre, se ha previsto la celebración de un total de 15 talleres --uno cada día salvo los domingos-- destinados a la fabricación de velas, fundas de libros, bolsas de tela, tazas, piezas de madera, joyas, azulejos, estampación botánica, flores en arcilla polimérica, crochet o centros navideños, entre otros.

Se trata de actividades que se realizan con la complicidad de las propias marcas. Las inscripciones pueden realizarse hasta 24 horas antes y el pago puede hacerse en efectivo, tarjeta y hasta vía Bizum. Los materiales están incluidos en la inscripción.

LA MARCA, EN LOS GRAMMY

La marca 'Talento almeriense' estará presentada en los Latin Grammy que se celebran este jueves gracias a la firma Blam Atelier, adherida a la marca, que vestirá a la artista almeriense Vera GRV, nominada al premio Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor Vídeo Musical versión corta por 'Cura pa' mi alma' dirigido por Willy Rodríguez.

El vestido, creado por Ana y Celia, madre e hija y fundadoras de Blam Atelier, reivindica el valor del lujo artesanal en tiempos de inmediatez. Desde su taller en Almería, este dúo creativo combina tradición, innovación y sostenibilidad para dar forma a piezas únicas, confeccionadas con materiales nobles, precisión técnica y una visión contemporánea de la alta costura.

El presidente de la Diputación ha subrayado que "con 'Talento almeriense' queremos dar luz y voz a los creadores de nuestra tierra, proyectando su arte con orgullo dentro y fuera de la provincia. Que una artista nominada a los Grammy vista un diseño hecho en Almería demuestra la fuerza, la creatividad y la excelencia de nuestros artesanos y diseñadores", ha valorado.