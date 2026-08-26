María José Escánez gana el 30º Concurso de la Gastronomía Almeriense de la Feria de Almería

La concejal de Empleo, Comercio e Impulso al Talento de Almería, Ana María Trigueros, y el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La aspirante María José Escánez se ha proclamado ganadora del 30º Concurso de la Gastronomía Almeriense que se celebra en el marco de la Feria de Almería con su elaboración de gachas en una jornada que ha vuelto a llenar la Plaza de las Velas de la capital.

Los seis finalistas han desplegado sus mejores técnicas y sus más amplios conocimientos para elaborar las mejores gachas de este concurso culinario en el que también debían crear una tapa con el tomate como producto obligatorio, según ha indicado la Diputación en una nota.

La ganadora de esta edición ha sido galardonada con un premio de 1.000 euros. El segundo premiado ha percibido 500 euros mientras que se han repartido dos accésits con 200 euros cada uno de los clasificados en el tercer puesto.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a la concejal de Empleo, Comercio e Impulso al Talento de Almería, Ana Trigueros, ha felicitado a la ganadora tras el fallo del jurado compuesto por Juan Fernández y José Usero, profesores de la Escuela de Hostelería Almeraya; y por Isabel Juan, gerente de Ashal. En segundo lugar ha quedado Sidney mientras que los dos accésits han sido para María José Vargas y Miguel Ángel.

García Alcaina ha destacado que este Encuentro de Gastronomía Almeriense "se ha convertido en un gran escaparate para mostrar durante la Feria la calidad de nuestros productos y el enorme talento que existe en la provincia".

En este sentido, ha señalado que "hablar de gastronomía almeriense es hablar de nuestros pueblos, de nuestra agricultura, de nuestro mar y del trabajo de agricultores, productores, pescadores, hosteleros y cocineros que hacen posible que Almería sea reconocida por su calidad y excelencia".

También ha subrayado además el compromiso de la Diputación con la promoción del sector agroalimentario a través de 'Sabores Almería': "Queremos que nuestras empresas lleguen cada vez más lejos, abran nuevos mercados y que, cuando alguien vea uno de nuestros productos, reconozca detrás de él calidad, excelencia y provincia. Y también queremos que los propios almerienses conozcamos, disfrutemos y presumamos de todo lo que tenemos en nuestra tierra".

Además, ha felicitado a los finalistas y a la ganadora "por demostrar su talento, creatividad y pasión por nuestra cocina" y ha agradecido a todas las personas y entidades que hacen posible este encuentro. "Iniciativas como esta nos ayudan a valorar aún más lo nuestro y a seguir haciendo de la gastronomía almeriense un motivo de orgullo y una magnífica forma de promocionar nuestra provincia", ha añadido.

La concejal ha destacado, por su parte, "la gran afluencia de público que está registrando este cuarto Encuentro Gastronómico" y ha valorado el trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Diputación Provincial, para impulsar esta cita. También ha señalado que "es un placer poder disfrutar y comprobar el enorme talento que tienen nuestros chefs en Almería" y ha deseado mucha suerte a todos los participantes de la gran final, convencida de que "todos los platos estarán a un gran nivel".

El presidente y la concejal han estado acompañados por el diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, el concejal de Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca.

Además del concurso gastronómico, la jornada ha contado con la participación de la Cofradía del Tomate, que a través de su embajador, Antonio Gázquez, ha elaborado distintos platos y un gazpacho almeriense, el cual ha degustado el público asistente.