María de Medeiros reivindica festivales de cine "pequeñitos": Es donde se dan encuentros creativos

La actriz María de Medeiros ha inaugurado la estrella que lleva su nombre en el Paseo de la Fama de Almería como preámbulo de la gala en la que recogerá este sábado el galardón 'Almería, tierra de cine' que le ha otorgado el XXI Festival Internacional de Cine (Fical) en reconocimiento a una "gran dama de la interpretación europea" y a una trayectoria "maravillosa, que se mueve entre dos aguas y da una visión completa" del oficio.

"Es un premio que me da ganas de seguir; en una atención a mi carrera, un pequeño empuje para que siga pensando en nuevos proyectos, que, porqué no, incluyan Almería", ha dicho María de Mederios en su retorno a la provincia donde rodó hace 21 años la comedia 'Honolulu Baby' (2001) con el director italiano Maurizio Nichetti.

En rueda de prensa, la actriz, quien ya ha experimentado lo que significa ponerse detrás de las cámaras, ha destacado el "vínculo" que hoy se fortalece con Almería y ha asegurado que es un "honor auténtico" echar una "pequeña manita" para que se "consolide la marca" de Fical y para que Almería se confirme como "un tierra de cine absolutamente internacional".

Ha relatado cómo vivió un rodaje "de fantasía, de locura, pero práctico y de enorme eficacia en el trabajo" con Nichetti en la provincia y, en concreto, en el faraónico poblado cinematográfico y escenario de míticas obras, 'El Cóndor', en el desierto de Tabernas, que vivió su última grabación con esta película italiana.

"Tengo esa nostalgia de volver a un lugar de espléndida belleza, que me fascinó, por lo que me tomo este premio como una invitación para volver", ha afirmado.

María de Medeiros ha reivindicado en el marco de Fical a los "festivales pequeños, en ciudades pequeñas, descentralizados" ya que son los que propician, según ha destacado, y donde se dan "los encuentros creativos".

"Fue en un festival muy pequeñito, en Avignon (Francia), donde conocí a Quentin Tarantino, que presentaba su primera película, 'Reservoir Dogs', y donde hice una amistad de cinefilia con él. Eso es lo bonito de los festivales pequeños porque en los grandes se cruzan batallones de equipos que no se comunican", ha evocado.

La actriz y directora ha contado como su dilatada carrera esta formada por "sorpresas, cosas no planeadas" e impulsada por "propuestas inesperadas", por lo que, "casi por superstición, no pienso ni formulo un deseo, sino que pienso que va a aparecer".

"Lo que más me seduce del oficio es que cada película es cúmulo de muchísimos encuentros a nivel artístico y creativo y, por eso, en general, nunca me planteo con quién o en qué me gustaría trabajar", ha explicado.

Entre esas "buenas sopresas", ha citado el que 'Pulp Fiction' se haya alzado, "icónica", como una de las "mejores películas" de la historia de cine cuando, al recibir el guión de Tarantino, "me pareció absolutamente genial aunque pensé 'no sé quién va a ver esto'".

"Me dije: quiero hacer este proyecto artístico, yo quiero hacer esto tan increíble y fuera de todo", ha desvelado para añadir que al pensarla y rodarla Tarantino "escapó a las imposiciones, y propuso un marca autoral muy grande".

A preguntas de los periodistas, María de Medeiros ha repasado su filmografía en español y ha colocado en un lugar de "privilegio" al desaparecido cineasta Bigas Luna, quien le dio la opción de hacer su primera película en España y la oportunidad de trabajar con "un heredero del gran cine del surrealismo, un artista plástico que en su obra dialoga con Dalí y con Buñuel y que se inscribe en toda la tradición artística del levante español".

"Fue mi primera película con Javier Bardém, mi inicio en el idioma español, y me encantó, pero como también me encantó trabajar con Juanma Bajo Ulloa en 'Airbag', con Gonzalo Suárez en el 'Detective o la muerte' o con Isabel Coixet en 'Mi vida sin mi'", ha trasladado, al tiempo que ha matizado que cada uno de los que directores con los que ha trabajado le han aportado "algo especial" y con la "mayoría, repetiría".