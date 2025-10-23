Más de 170 vehículos recorrerán este sábado el desierto de Tabernas y el interior de la provincia de Almería

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ruta Desert Adventure Costa de Almería 2025 se celebra este sábado, 25 de octubre, con la participación de más de 150 vehículos 'off road' y 20 en ruta convencional en un recorrido por el desierto de Tabernas y varios municipios del interior dentro de una experiencia recreativa no competitiva promovida por la Diputación Provincial y VG Eventos.

El evento, con sede en el Palacio de Exposiciones de Campohermoso, atravesará los municipios de Níjar, Turillas, Lucainena de las Torres, Uleila del Campo, Sorbas, Los Gallardos, Turre, Vera, Cuevas del Almanzora y Pulpí, "poniendo en valor los paisajes, la gastronomía y las tradiciones del interior almeriense", ha destacado la institución provincial en una nota.

El vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Deporte, José Antonio García, ha destacado que "este evento deportivo une deporte, naturaleza y sostenibilidad en un mismo escenario. Además, pone en valor el destino deportivo turístico de 'Costa de Almería'".

"Es una manera de mostrar al mundo que la provincia no solo es un destino de sol y playa, sino también un referente en turismo de aventura y en experiencias únicas en contacto con nuestra naturaleza", ha asegurado.

Asimismo, García ha subrayado la importancia del evento en la "dinamización del territorio" y ha indicado que "Desert Adventure Costa de Almería ayuda a descubrir rincones maravillosos del interior, a llenar nuestros pueblos de visitantes y a reforzar el vínculo entre la práctica responsable del motor y la conservación del entorno".

Además de su vertiente deportiva y turística, la ruta destaca por su "compromiso con la sostenibilidad y la seguridad". Cada participante dispondrá de una baliza GPS con seguimiento en tiempo real y el recorrido estará asistido por Protección Civil de la Diputación, ambulancias 4x4 y un plan de emergencias específico.

La organización también ha implementado medidas pioneras para reducir el impacto ambiental, como la digitalización de 'roadbooks' y la siembra simbólica de bombas de semillas autóctonas a lo largo del recorrido.

La Desert Adventure Costa de Almería 2025 se retransmitirá en 'streaming' a través de sus canales oficiales en Facebook e Instagram, así como en la plataforma especializada 'Terrapirata.com'.