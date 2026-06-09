Mojácar (Almería) acerca su legado histórico y arqueológico a la ciudadanía en unas jornadas sobre sus orígenes

Representantes institucionales, durante las I Jornadas de Historia y Arqueología 'Ciudad de Mojácar'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MOJÁCAR (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mojácar (Almería) ha celebrado este martes en el Centro de Arte Mojácar-La Fuente las I Jornadas de Historia y Arqueología 'Ciudad de Mojácar', una iniciativa de la Concejalía de Cultura que ha reunido a investigadores, especialistas y público interesado para difundir el patrimonio histórico y arqueológico del municipio, desde la Prehistoria hasta la Edad Media.

La iniciativa ha ofrecido un recorrido por las distintas etapas históricas que han configurado la identidad de Mojácar, desde las primeras comunidades prehistóricas hasta la época medieval, a través de conferencias impartidas por expertos procedentes de la Universidad de Granada (UGR) y de otros ámbitos de la investigación histórica y arqueológica.

Según ha detallado la Diputación Provincial en una nota, el programa ha incluido ponencias sobre las sociedades megalíticas del sureste peninsular, la Prehistoria de Mojácar, la presencia romana, la Edad Media y el yacimiento medieval de Bayra, antes de concluir con una visita guiada a Mojácar La Vieja, uno de los enclaves patrimoniales más relevantes del municipio.

Durante la inauguración, el alcalde de Mojácar, Francisco García Cerdá, ha destacado la importancia de esta iniciativa para mantener el impulso del conocimiento y la protección del patrimonio local.

García Cerdá ha afirmado que Mojácar es un municipio con una "historia extraordinaria" que forma parte de su "identidad" y de su "legado cultural", al tiempo que ha señalado que estas jornadas representan una "magnífica oportunidad" para acercar el trabajo de investigadores y arqueólogos a la ciudadanía y para poner en valor un patrimonio que ayuda a comprender "quiénes somos y de dónde venimos".

"Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando todas aquellas iniciativas que contribuyan a la conservación, investigación y difusión de nuestra historia", ha trasladado el alcalde.

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Mojácar, Noemí Linares, ha resaltado que estas jornadas nacen con "vocación de continuidad" y con el objetivo de convertirse en una "cita de referencia" dentro de la programación cultural del municipio.

"Queremos acercar el conocimiento histórico y arqueológico al conjunto de la sociedad y despertar el interés por nuestro pasado. Mojácar cuenta con un patrimonio excepcional y es fundamental que vecinos y visitantes puedan conocerlo de la mano de profesionales de primer nivel. Estas jornadas son una invitación a descubrir y valorar la riqueza histórica que atesora nuestro municipio", ha manifestado Linares.

RESPALDO DE LA DIPUTACIÓN

La jornada ha contado también con el respaldo de la Diputación Provincial de Almería. La diputada de Cine, Cultura e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha puesto en valor la importancia de iniciativas como esta "para fortalecer el conocimiento y la conservación del patrimonio almeriense".

Morales ha asegurado que desde la Diputación "siempre" apoyarán acciones como esta, que ponen en valor la identidad de la provincia "desde sus orígenes para mirar al futuro con la responsabilidad y la sensibilidad que merece nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural".

Asimismo, ha deseado que estas sesiones y conferencias se compartan en el futuro y que este día sea recordado como "punto de partida de una cita obligada y consolidada en el calendario histórico, cultural y científico" de la provincia.