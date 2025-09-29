La Mojonera (Almería) acoge el 4 y 5 de octubre el V Torneo Nacional de Baloncesto Minibasket Femenino

ALMERÍA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, el Club Baloncesto La Mojonera y el Ayuntamiento han presentado la quinta edición del Torneo Nacional de Baloncesto Minibasket Femenino 'Ciudad de La Mojonera', que tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre en el Pabellón Municipal de Deportes.

En esta cita deportiva participarán ocho equipos procedentes de distintas provincias entre ellos Raca de Granada, Marme de Murcia, Fundación de Granada, CB El Palo de Málaga, Elche, Jaén, Cv Carmen de Córdoba y el conjunto anfitrión CB La Mojonera, según ha informado la institución provincial.

El torneo se desarrollará en dos fases, el sábado con encuentros en pista transversal y el domingo en pista central con marcador oficial y dispositivo de 24 segundos, mientras que la entrega de trofeos tendrá lugar ese mismo día.

El objetivo principal de esta cita deportiva es "fomentar la convivencia entre las jóvenes jugadoras, promover hábitos saludables y convertir el torneo en una auténtica fiesta del baloncesto, tanto en la pista como en las gradas".

El diputado provincial de Deporte en Almería, José Antonio García, ha subrayado que "La Mojonera será la capital andaluza del minibasket femenino con la celebración de esta quinta edición".

"Desde la Diputación colaboramos gracias a la convocatoria de asistencia económica a los municipios, y quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de La Mojonera su implicación con el deporte y, en particular, con el deporte base femenino", ha señalado García.

En este sentido, ha remarcado que "nuestro objetivo es claro: potenciar el deporte desde la base, generando oportunidades y fomentando la igualdad". Asimismo, ha asegurado que "ese fin de semana queremos que las niñas del club de La Mojonera y todas las visitantes disfruten de una convivencia única en torno al baloncesto".

García ha animado a la ciudadanía a "respaldar esta cita deportiva" y ha recalcado que "invitamos a todos los almerienses a acercarse y vivir este magnífico deporte, que está teniendo un gran protagonismo este otoño en la provincia con la Copa Diputación, el Torneo Apertura y ahora con este V Torneo Minibasket".

Por su parte, el presidente del CB La Mojonera, Raúl Fernández, ha asegurado que "estamos muy ilusionados y expectantes ante este quinto torneo nacional, en el que participan algunos de los mejores equipos de Andalucía y de fuera de la provincia".

Más allá de la competición, ha explicado el presidente, "el torneo es una experiencia de convivencia única: muchas jugadoras se alojan por primera vez fuera de casa, comparten momentos en el hotel y lo viven con una intensidad y una alegría que contagian a todos".

"Además del baloncesto, organizamos un rincón saludable para fomentar el consumo de frutas, impartimos charlas de prevención de lesiones y desarrollamos actividades paralelas que promueven la convivencia entre jugadoras y familias", ha añadido.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de La Mojonera, Ángel Morales, ha agradecido al Club Baloncesto La Mojonera y a la Diputación de Almería su "apoyo constante". "Apostamos firmemente por el deporte y animamos a todos a acercarse al pabellón para disfrutar viendo a nuestras niñas jugar y compartir esta gran fiesta del baloncesto", ha insistido.

Asimismo, el delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto en Almería, José Francisco Cara, ha valorado que la presentación del torneo "demuestra la gran demanda que existe a nivel andaluz".

"Son muchos los equipos interesados en venir a medirse con otros de su misma generación y edad, y gracias al Ayuntamiento de La Mojonera y al Club Baloncesto La Mojonera lo estamos consiguiendo. Este torneo se ha convertido en un referente de pretemporada para esta categoría", ha señalado.

En esta línea, ha destacado que "es fundamental fomentar que las chicas se acerquen al baloncesto, y toda ayuda es poca. Quiero agradecer especialmente a la Diputación de Almería por volcarse con este tipo de iniciativas. El baloncesto base es lo que nos garantiza el futuro: podemos hablar de equipos de élite, pero sin cantera no habrá élite en el mañana".