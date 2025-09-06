El Molino del Perrillo de Berja (Almería) culmina su recuperación patrimonial iniciada en 2012

BERJA (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

El Molino del Perrillo de Berja (Almería) ha visto este sábado, 6 de septiembre, culminado el proyecto de recuperación patrimonial que comenzó hace más de una década por iniciativa del Ayuntamiento del municipio con apoyo de la Diputación Provincial, lo que se ha traducido en la inauguración de una sala expositiva de colección permanente dedicada a Miguel Salmerón Pellón y en una recreación de la Casa Burguesa del siglo XIX.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, y el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, han presidido este sábado el acto de inauguración de estos nuevos espacios, al que, según ha informado la institución provincial en una nota, han asistido también una de las nietas de Miguel Salmerón; el coordinador del proyecto e historiador, Antonio Campos; el museólogo y profesor de la Universidad de Málaga Antonio Álvarez, y María Dolores Durán, historiadora del Arte y coordinadora de la guía del museos de la provincia de Almería del IEA.

En concreto, uno de los espacios inaugurados este sábado es la Sala expositiva de colección permanente dedicada a Miguel Salmerón Pellón, de 360 metros cuadrados y ubicada en la segunda planta para homenajear a "una de las figuras almerienses más destacadas del siglo XX".

La colección permanente incluye más de 50 obras originales y numerosa documentación personal del artista, según detallan desde la institución provisionl, desde donde subrayan también que Salmerón Pellón fue "un artista polifacético que no solo despuntó como pintor y poeta", sino que también ilustró portadas de revistas, fue humorista gráfico, cartelista y profesor de dibujo.

Por otro lado, este sábado también se ha inaugurado la Recreación de la Casa Burguesa, de 340 metros cuadrados y situada en la primera planta, que reproduce una vivienda virgitana del siglo XIX con mobiliario y decoración de la época, permitiendo a los visitantes "viajar en el tiempo y revivir el esplendor del pasado".

"CENTRO NEURÁLGICO PARA LA CULTURA Y LA HISTORIA" DE BERJA

Con sus 1.700 metros cuadrados, el Molino del Perrillo "se consolida como un centro neurálgico para la cultura y la historia del municipio", según destacan desde la Diputación de Almería, desde donde valoran que la apertura de estos nuevos espacios "no sólo enriquece el patrimonio local, sino que también ofrece un nuevo aliciente para los visitantes, convirtiéndose en un faro cultural para toda la comarca".

Javier A. García ha resaltado que este sábado se escribe "una nueva página de la historia de Berja y de este emblemático edificio". "Es un orgullo, tanto a nivel personal como profesional, poder formar parte de la recuperación de una joya arquitectónica como el Molino del Perrillo. Ha sido un placer haber acompañado al Ayuntamiento en este impresionante proyecto patrimonial, primero con las obras de mejora y después con la musealización", ha añadido.

"Con las inversiones de la Diputación, hoy inauguramos dos espacios únicos que rinden homenaje a la historia y al talento de Berja. Enhorabuena por recrear esta auténtica Casa Burguesa del siglo XIX y por conservar el legado de Miguel Salmerón", ha abundado Javier A. García.

El presidente de la institución provincial también se ha referido a la figura del artista virgitano, y ha comentado que "Miguel Salmerón Pellón no solo despuntó como pintor y poeta, sino que fue un artista verdaderamente polifacético" que "ilustró portadas de las principales revistas del país --como 'Blanco y Negro', 'Nuevo Mundo' y 'Cosmópolis'--, fue humorista gráfico, cartelista, poeta y profesor de dibujo".

"Fue de las figuras almerienses más destacadas del siglo XX, y esta sala es, más que un homenaje, la puesta en valor de un legado incalculable de un artista que llevó a gala sus orígenes y el nombre de su tierra", ha asegurado Javier A. García.

Por su parte, el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha querido "reconocer el esfuerzo inversor de la Diputación en este proyecto tan especial, que refuerza a Berja como un referente cultural a nivel provincial".

"Hoy no hablamos únicamente de una joya arquitectónica del siglo XIX, sino que además la llenamos de contenido, para orgullo de todos los vecinos y como una clara puesta en valor de nuestra historia y tradición. Una tradición que quedará para generaciones futuras y que, gracias a iniciativas como esta exposición permanente de Miguel Salmerón, seguirá viva y proyectándose con fuerza desde Berja hacia toda la provincia", ha añadido el alcalde.

Lupión ha reivindicado además que "hablar de Miguel Salmerón es hablar de uno de los grandes artistas de nuestra tierra, un creador cuya obra ha trascendido fronteras y que siempre ha llevado el nombre de Berja con orgullo", y ha defendido que "esta exposición es un merecido homenaje a su trayectoria y a su legado, y supone también un acto de justicia cultural que reconoce a quienes han hecho tanto por engrandecer el patrimonio artístico y la identidad de nuestro municipio".

UNA RECUPERACIÓN CON MÁS DE UNA DÉCADA DE HISTORIA

Corría el año 2012 cuando el Ayuntamiento comenzó el proceso de recuperación de este emblemático edificio, para cuya materialización ha sido "un pilar fundamental" la Diputación de Almería, según reivindica la propia institución.

En esa línea, desde la Diputación han puesto de relieve que, a través de los Planes Provinciales de 2017, se destinó una inversión de 1.125.000 euros para la ejecución de las obras de este edificio , que abrió sus puertas en 2019.

Además, la institución provincial ha destinado 150.000 euro para el equipamiento de los nuevos espacios, incluyendo la adquisición de la colección del legado de Miguel Salmerón y mejoras en la casa burguesa.