El municipio de Huércal-Overa contará con un acceso sur tras la inversión de 600.000 euros de la Diputación de Almería

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, junto al diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, durante la visita a la zona del nuevo acceso sur. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno la licitación de un proyecto con un presupuesto de 600.000 euros que permitirá dotar a Huércal-Overa de un nuevo acceso sur con una glorieta "moderna y segura" en la intersección de la N-340A con la calle Júcar, así como otros equipamientos aledaños.

Esta actuación transformará una "intersección conflictiva" en la entrada al municipio por la zona sur y se enmarca en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación, además de sumarse a las inversiones que la institución promueve en todo el territorio provincial.

Además, la intervención refuerza otras mejoras ya realizadas en Huércal-Overa, como el acceso por el Puente de San Isidro o la glorieta de la Plaza de la Infantería de Marina, según ha destacado la institución supramunicipal en una nota.

El diputado provincial de Fomento en Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha destacado que "este proyecto es un claro ejemplo de la colaboración constante entre la Diputación y el Ayuntamiento para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".

"La construcción de esta glorieta no solo resolverá los problemas de tráfico y seguridad que existían, sino que también reforzará la integración urbana de esta zona, dotándola de una infraestructura moderna y funcional", ha asegurado.

Del mismo modo, Rodríguez ha explicado que esta obra "tendrá un impacto positivo en el día a día de los huercalenses, ya que se reordenará el tráfico y se va a embellecer una de las principales entradas al municipio".

Por su parte, el alcalde, Domingo Fernández, ha subrayado que "el acceso sur a Huércal-Overa es una vía muy transitada que da acceso al propio pueblo, a los barrios del Calvario, la Era y al Castillo, la nueva rotonda mejorará significativamente reduciendo la velocidad del tráfico y aumentando la seguridad".

"Esta actuación supondrá una notable mejora en la movilidad y en la seguridad de los vecinos y los visitantes que a diario acuden a nuestro municipio. Seguimos trabajando para modernizar y adaptar nuestras infraestructuras fomentando la movilidad sostenible a la vez que garantizamos un municipio más seguro y accesible", ha añadido Fernández.

Desde el Ayuntamiento han agradecido el apoyo de la Diputación de Almería "para hacer realidad esta actuación con la que, además de la nueva rotonda con la que se reducirá la velocidad de circulación de los vehículos, se ejecutará un nuevo acerado y acceso al camino del Castillo".

DETALLES DE LA ACTUACIÓN

El proyecto, con un plazo estimado de ejecución de cinco meses, incluye la construcción de una glorieta de un solo carril, la corrección del trazado de la carretera N-340A y la calle Camino del Júcar, y el refuerzo de los firmes en ambos tramos.

Para mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal, se construirán nuevas aceras, un paso de peatones y una escalera de hormigón que conectará las viviendas de la zona con la nueva glorieta.

La obra también contempla la reubicación de las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado, así como de una cámara de video vigilancia, "para asegurar una infraestructura completamente renovada y eficiente".

Con esta actuación, la Diputación y el Ayuntamiento de Huércal-Overa "demuestran su compromiso por una gestión orientada a la seguridad, el desarrollo urbano y el bienestar de los ciudadanos".