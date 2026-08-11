El municipio de Zurgena (Almería) acoge el 22 de agosto la segunda edición de su Slalom Urbano 'Puerta del Almanzora'

Presentación del II Slalom Urbano de Zurgena 'Puerta del Almanzora'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El II Slalom Urbano de Zurgena 'Puerta del Almanzora' se celebrará el 22 de agosto con un circuito por algunas de las principales calles del municipio y será puntuable para la Copa Diputación de Almería de Automovilismo, el Trofeo Interclubes y el Campeonato Andaluz de Slalom.

Según ha concretado la institución provincial en una nota, la competición será la quinta prueba puntuable de la Copa Diputación de Almería de Automovilismo, la cuarta del Trofeo Interclubes y la sexta del Campeonato Andaluz de Slalom.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha destacado que la cita regresa tras el "éxito de su primera edición" con el objetivo de "continuar afianzándose como una de las grandes pruebas de motor de la provincia".

"Sumamos una prueba más al gran calendario del automovilismo almeriense con una segunda edición que demuestra que este Slalom llegó para quedarse y que Zurgena se ha convertido en uno de los grandes escenarios del motor en nuestra provincia", ha señalado.

Asimismo, la diputada ha agradecido "la apuesta decidida del Ayuntamiento de Zurgena y de su alcalde por el deporte y por el mundo del motor", así como la colaboración de la Federación Andaluza de Automovilismo y la labor del Club Balcón del Almanzora, al que ha definido como "uno de los clubes que más pruebas automovilísticas organiza en la provincia".

Cruz también ha invitado "a todos los amantes del motor a disfrutar el próximo 22 de agosto en Zurgena de una de las pruebas más atractivas del calendario provincial, en la que deporte, espectáculo y convivencia volverán a llenar las calles del municipio".

UN CIRCUITO URBANO POR EL CORAZÓN DE ZURGENA

El alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, ha recordado que la primera edición contó con más de un millar de visitantes y más de 40 participantes. "Para nuestro municipio es un día muy importante porque presentamos una segunda edición después de que el pasado año la prueba fuese una grata sorpresa", ha señalado.

Trabalón también ha destacado el carácter urbano de la competición. "Las principales calles de Zurgena vuelven a convertirse en un circuito atractivo en el que el motor y los derrapes serán protagonistas de una jornada muy especial", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, ha subrayado la importancia del campeonato provincial y el respaldo institucional que recibe el automovilismo almeriense.

"El Campeonato Provincial de Almería es uno de los más importantes de Andalucía gracias, entre otros factores, al gran apoyo de la Diputación Provincial, que está detrás de las diferentes pruebas y modalidades que se organizan en la provincia", ha afirmado.

En cuanto al recorrido, el organizador de la prueba, Salvador Segura, ha explicado que el trazado discurrirá principalmente por la avenida 19 de Octubre y calles anexas. La jornada comenzará por la tarde con las verificaciones administrativas y técnicas y, posteriormente, dará comienzo la competición.

Segura ha detallado que la prueba deportiva arrancará alrededor de las 18 horas y está previsto que finalice entre las 21,30 y las 22 horas, cuando se celebrará la entrega de premios y trofeos en la plaza de Zurgena, que se convertirá en "el centro neurálgico de la competición".

La primera edición generó actividad en los establecimientos y comercios del municipio, lo que ha llevado a la Diputación y al Ayuntamiento a mantener su apuesta por una cita que "aspira a seguir creciendo en los próximos años".