El Museo del Realismo Español de Almería acoge hasta el 18 de octubre la mirada poética de Cristina Megía

Presentación de la exposición 'El perro, el niño y los ojos cerrados. Cristina Megía' en la Sala de Exposiciones Temporales II del Murec de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) de Almería abre al público este sábado, 25 de julio, la exposición 'El perro, el niño y los ojos cerrados. Cristina Megía', una selección de 40 obras centrada principalmente en el paisaje, que se podrá visitar en la Sala de Exposiciones Temporales II hasta el 18 de octubre.

La nueva propuesta cultural se ha presentado este jueves en un acto que ha contado con la diputada provincial de Turismo, María José Herrada; la propia artista, Cristina Megía, y uno de los comisarios de la muestra, Francisco Copado, quienes han dado a conocer las claves de la exposición.

Herrada ha explicado que este espacio del museo está abierto a autores que "ya son una firme realidad en el panorama del realismo nacional" y que ofrecen "una renovada visión" complementaria a la obra de la colección permanente.

"Aquí comprobamos, y el caso de Cristina Megía entra en esta consideración, las nuevas dinámicas, estilos, temáticas y tendencias por las que transita la pintura realista española más contemporánea", ha manifestado.

La diputada ha destacado que Megía posee "una mirada poética singular" con la que ha construido "un lenguaje propio, profundamente actual y cargado de materia y emoción".

Según ha señalado, el público podrá apreciar "la sensibilidad de cada trazo, color y enfoque", con una mirada que traslada a diferentes estados de ánimo y que, "desde paisajes deshabitados", invita a reflexionar sobre "el alma humana".

Herrada también ha subrayado la oportunidad que supone para el público visitar el Murec durante estos meses, en los que esta exposición coincide con la dedicada a María Moreno en otros espacios del museo.

Por su parte, Copado ha detallado que el recorrido incorpora retratos, interiores, bodegones, fotografías y otros elementos de composición. "Es una exposición que apela a la emoción y a la poética, pero que no olvida la técnica y la maestría de Cristina Megía, capaz de crear obras que nos invitan a detenernos y mirar con atención", ha señalado el comisario.

La artista ha reivindicado la contemplación y la técnica como bases de su pintura y ha defendido que ambas deben ponerse al servicio de aquello que quiere transmitir al espectador. "Apuesto por detener la mirada y por volver a la poesía, pero también por estudiar profundamente la técnica para ponerla al servicio del lenguaje y de aquello que quiero transmitir al espectador", ha asegurado.

Megía ha expresado su emoción al contemplar sus obras reunidas en el Murec, "en un espacio en el que cada pieza respira, dialoga con las demás y adquiere una dimensión diferente a la que tiene dentro del estudio".

JUVENTUD Y EXPERIENCIA

Cristina Megía, nacida en Valdepeñas en 1977, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada y en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.

Su trayectoria ha recibido el impulso de distintos reconocimientos y estancias de creación. La artista perteneció a la primera promoción de residentes de la Fundación Antonio Gala y ha disfrutado de becas internacionales y nacionales en Noruega, Brasil, Mallorca y A Coruña.

Asimismo, su obra ha obtenido galardones en certámenes como el Premio Nacional de Pintura 'Antonio López García', el Premio Alonso Cano y la Medalla de Oro de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

En el ámbito expositivo, la pintora ha participado en más de 100 exposiciones colectivas durante los últimos 20 años. Entre sus muestras individuales más relevantes se encuentran 'El espectador. Museum hours', en el Palacio de la Madraza de Granada; 'De carne y piedra', en el Palacio de los Condes de Gabia, y 'Hacer pie en la tierra', en la Galería Silvestre de Madrid.

HORARIO DEL MUREC

El horario de visita del Murec y de sus exposiciones temporales es de martes a sábado, de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas. Los domingos, el museo abre de 10,00 a 15,00 horas y la entrada es gratuita. El resto de los días, la entrada general cuesta cinco euros. Los lunes el museo permanece cerrado.

La colección permanente del Murec cuenta con obras de artistas como Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres, Andrés García Ibáñez, Aureliano de Berruete, Benlliure, Julio Antonio, Ramón Gaya, Elena Santoja y Carmen Laffón.

También están representados los integrantes del grupo de los realistas de Madrid, entre ellos Antonio López, María Moreno, Francisco López, Isabel Quintanilla, Julio López, Esperanza Parada y Amalia Avia.