El Museo del Realismo Español de Almería exhibirá 25 obras finalistas del II Certamen de Jóvenes Artistas Realistas

Archivo - Imagen de archivo de la primera exposición del Certamen de Jóvenes Artistas Realistas Españoles en el Murec de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jurado del II Certamen de Jóvenes Artistas Realistas Españoles 2026 ha seleccionado 25 obras entre las presentadas por 211 creadores, que se exhibirán en una muestra colectiva en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) a partir del próximo 6 de noviembre.

Así lo han trasladado en una nota la Diputación Provincial, el propio museo y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, que han comunicado la selección de esta primera fase del certamen, dirigido a creadores de entre 18 y 35 años que desarrollan su trabajo dentro del realismo y la figuración y que, en esta nueva convocatoria, ha atraído talento de distintas provincias de la geografía española.

De las 25 obras que han superado esta primera criba, 21 están realizadas en distintas técnicas, entre ellas pintura, dibujo y técnica mixta, mientras que cuatro corresponden a la disciplina de escultura.

El jurado encargado de esta primera selección ha estado compuesto por Andrés García Ibáñez, artista y presidente de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, y Juan Manuel Martín Robles, director del Murec.

Los artistas finalistas optarán además a dos galardones de adquisición de obra. La Diputación de Almería otorgará un premio de 3.000 euros y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino concederá otro por la misma cantidad. Además, se editará un catálogo que reunirá las piezas premiadas y el conjunto de obras seleccionadas para la exposición.

Las obras finalistas son 'Fensiella', de Claudia y Sofía Gallart Satué y Romeo Gascón, de Madrid; 'Cruz', de Lucía (Lucía Amor) Gómez Moreno, de Ávila; 'Judith?', de Miguel Ángel López Molina, de Murcia; 'Baño', de Héctor Palacios Sanz, de Madrid; 'Antes de todo esto', de David García Velázquez, de Madrid; y 'Las chapas', de Tomás Aguilar Rodríguez, de Granada.

También han sido seleccionadas 'Las dos ventanas', de Íñigo Martínez Magaz, de Madrid; 'La vestal', de Lucía Agenjo, de Madrid; 'La luchadora', de Rocío Ugarte, de Madrid; 'Facultad', de Rubén Moral Oria, de Cantabria; 'Solo reman los suspiros', de María Rosa Cano Delgado, de Granada; y 'Cinta cian', de María García Pastor, de Madrid.

Entre las obras escogidas figuran además 'Que se cae', de Samuel Muñoz Saucedo, de Ciudad Real; 'Cuna de pino', de Lucía Franco Torreblanca, de Madrid; 'Serotonina', de Mario Melero Jiménez, de Granada; 'Implacable topia', de Miguel Nieto, de Madrid; 'La abuela Paula durmiendo', de Paula Alicia de María Almazán, de Madrid; 'Lo que queda del día', de Eduardo Urdiales Manzanaro, de Málaga; y 'Marisma tétrica', de Celia González Cabeza, de León.

La selección incluye asimismo 'Anarchy in blue', de Ángela Gaite Álvarez, de Asturias; 'Calma', de Esther Ebale, de Barcelona; 'Recorrido', de Sandra Malvar Tortajada, de Guadalajara; 'Chupete amarillo', de Lucía Bermejo Almarcha, de Madrid; 'A raíz del viento', de Sergio Rocafort Giménez, de Valencia; y 'Autorretrato', de Javier López Arenas, de Madrid.

HORARIO DEL MUREC

El Murec y sus exposiciones temporales pueden visitarse de martes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas. Los domingos abre de 10,00 a 15,00 horas y la entrada es gratuita, mientras que la entrada general tiene un precio de cinco euros. Los lunes permanece cerrado.

Entre los artistas presentes en la colección permanente del museo figuran Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres, Antonio López, Andrés García Ibáñez, Aureliano de Berruete, Benlliure, Julio Antonio, Ramón Gaya, Elena Santoja y Carmen Laffón.

También está representado el grupo de los realistas de Madrid, en el que, además de Antonio López, figuran María Moreno, Francisco López e Isabel Quintanilla, Julio López y Esperanza Parada y Amalia Avia.