Naranjazz celebra su quinta edición en Gádor (Almería) con música y actividades del 11 al 13 de septiembre

Presentación de Naranjazz 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Gádor han presentado la V edición de Naranjazz Festival, una cita que volverá a llenar Gádor de música y actividades del 11 al 13 de septiembre como uno de los encuentros culturales más esperados del final del verano.

El festival combina jazz con otros géneros y sonidos, al tiempo que incorpora talleres, exposiciones y actividades inclusivas pensadas para toda la familia, según ha indicado la Diputación de Almería en una nota.

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha destacado que esta edición "demuestra el crecimiento experimentado por una iniciativa que se ha consolidado como un punto de encuentro que pone el broche de oro al verano gadorense y que reúne en torno a la música a vecinos y almerienses de toda la provincia".

Asimismo, ha valorado el "compromiso cultural" del municipio y ha señalado que "la Villa de Gádor apuesta por la cultura y, en especial, por la música en todas sus disciplinas como una de sus principales señas de identidad". Herrada ha felicitado al Ayuntamiento y a todas las personas implicadas por su trabajo para "seguir situando al municipio como un referente cultural de la provincia".

Además, ha destacado la importancia de la colaboración institucional para que los pequeños municipios puedan desarrollar programaciones culturales de "primer nivel". "Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía volvemos a unir esfuerzos para ofrecer cultura de máxima calidad a todos los almerienses. Cuando todos remamos en la misma dirección, son los ciudadanos quienes disfrutan de los resultados", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, ha destacado la dimensión que ha alcanzado el festival y el compromiso del municipio con la cultura. "Gádor siempre apoyará la cultura y los días 11, 12 y 13 de septiembre se va a convertir en la capital de la cultura", ha afirmado.

Ramos ha agradecido también la implicación de todas las personas y entidades que hacen posible Naranjazz y ha subrayado la capacidad de un municipio de alrededor de 3.300 habitantes para impulsar una cita de esta magnitud. "Sin esa iniciativa, esa implicación y esa ilusión sería imposible que un pueblo tan pequeño como el nuestro pueda realizar un festival tan grandioso y ofrecerlo a toda la provincia y a parte de Andalucía".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Musical Villa de Gádor, Nieves Alonso, ha puesto el acento en el carácter abierto del festival y en una programación concebida para públicos de todas las edades. "Naranjazz se caracteriza porque no nos gusta quedarnos ni en un estilo cerrado ni en una generación cerrada", ha explicado.

Alonso ha destacado además la apuesta por el talento almeriense y por una cultura accesible para todos. En este sentido, ha señalado que uno de los objetivos del festival es "fomentar toda la cultura y darle un espacio a los artistas almerienses" y ha defendido que Naranjazz debe ser "abierto a toda la comunidad, independientemente de género, diversidad o capacidades, porque la música no entiende de otra cosa".

El director del festival, José Carlos Hernández, ha avanzado que esta quinta edición contará con más de 15 conciertos gratuitos, además de talleres y numerosas actividades concentradas durante los tres días de programación.

Hernández ha resaltado que el público podrá acercarse a Gádor y "simplemente disfrutar de la música", y ha puesto en valor la suma de esfuerzos entre la Asociación Musical Villa de Gádor y Clasijazz para hacer crecer el proyecto. Según ha señalado, la combinación del trabajo de ambos colectivos "está haciendo algo grandioso".