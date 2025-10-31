La Noche en Negro convierte a Almería en escenario de Halloween con más de una treintena de actividades

ALMERÍA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Noche en Negro de Almería ha ofrecido este viernes más de treinta actividades para todos los públicos, tanto en el centro como en los distintos barrios de la ciudad, con motivo de la celebración de Halloween. El evento ha sido organizado por el Área de Comercio del Ayuntamiento de Almería, en colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, a través de su marca Sabores Almería.

La concejal de Comercio, Lorena Nieto, ha estado presente en esta noche visitando las distintas actividades. La regidora ha indicado que "contamos con más de 30 actividades en un total de diez ubicaciones distintas, repartidas por toda la ciudad". Además, ha agradecido "tanto a la Junta como a Diputación por su colaboración en una nueva edición de la Noche en Negro", toda vez que ha indicado que "este año, contamos con un pasaje del terror más, y otras novedades como el tributo a Héroes del Silencio o la exposición de Playmobil".

El diputado provincial de Promoción Agroalimentaria, Comercio y Consumo, Carlos Sánchez, ha destacado la unión entre cultura y gastronomía en esta edición de La Noche en Negro, en la que "Almería se viste de magia y misterio para demostrar, una vez más, que la cultura y la excelencia gastronómica forman un tándem capaz de atraer a miles de personas". Asimismo, ha puesto en valor el papel de Sabores Almería como "escaparate de la riqueza agroalimentaria" de la provincia "porque Almería no solo inspira con su cultura, sino también con productos que son la vanguardia del talento gastronómico".

Por último, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha felicitado al Ayuntamiento de Almería por la organización de "esta actividad con un impacto tan positivo en la ciudad, que dinamiza el comercio local y llena de vida las calles del centro". Además, ha remarcado el apoyo de ambas administraciones a las más de 2.600 empresas de este sector que existen en la capital y en las cuales trabajan 11.700 personas, 3.000 de ellas autónomas.

García ha puesto en valor las medidas de la Junta de Andalucía destinadas a "mejorar la competitividad de los comercios y a adaptarse a los retos actuales y futuros, como el relevo generacional, la competencia de las ventas online y de las grandes superficies, los cambios en los hábitos de consumo y la transición digital y sostenible".

La Noche en Negro ha dado comienzo en la escalinata de la EMMA con actividades para los más jóvenes. Allí, los reyes de la casa han disfrutado de una demostración de danza urbana, una clase de cante moderno y el concierto de guitarra eléctrica 'Menos es más' de Juan Miguel González Viñolo. En Reyes Católicos, por su parte, se han desarrollado las actividades de Neuroeducamos de la Junta de Andalucía. Allí, los más pequeños han disfrutado de distintos talleres, además de un 'Dance Challenge' de zombies.

Además, en la Plaza San Pedro ha tenido lugar el taller de 'Disfrázate reciclando' junto a los talleres infantiles 'Pasándolo de miedo colaborando en casa', mientras que en la Plaza Pablo Cazard se ha realizado el concurso de disfraces con premios a los tres primeros clasificados. En esta ubicación también se ha desarrollado un taller de pintacaras, un 'flashmob' y un 'photocall' tematizado de Halloween con actuación musical infantil incluida.

UN TRIBUTO A 'HÉROES DEL SILENCIO'

De igual modo, en la Plaza Vieja se ha celebrado el tributo a 'Héroes del Silencio' a cargo del grupo Iberia Sumergida. Por su parte, los más pequeños han disfrutado también, en esta ubicación, de la exposición de playmobil de Halloween.

Debido a la demanda del público, este año se han programado tres pasajes del terror en distintos puntos de la ciudad. El primero de ellos, 'Qué suzto', se ha ubicado en Rincón de Espronceda y ha estado dirigido a niños de hasta doce años. El segundo de ellos, 'Penitencia', se ha ubicado en el Teatro Apolo y ha estado dirigido al público adolescente. Por último, en el Paseo de Almería se ha ubicado el tercer pasaje del terror, 'La Llorona', dirigido a adultos.

La entrada a todos ellos ha sido totalmente gratuita. Apuesta por la cultura Una vez más, todos los espacios museísticos del centro de la ciudad han podido visitarse de manera gratuita en horario de 20.00 a 00.00 horas.

Además, tanto almerienses como visitantes han disfrutado del Museo Doña Pakyta, Museo de la Guitarra Antonio de Torres, Casa del Poeta José Ángel Valente, Centro de Interpretación Patrimonial, Aljibes Árabes y Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí.

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) ha abierto sus puertas hasta las 00.00 con entrada gratuita. Además, han realizado la performance 'Secretos de Alcoba con Miss Beige'. Por su parte, en el Museo de Realismo Contemporáneo (Murec), se ha proyectado la película de terror 'El Gabinete del Doctor Cagliari' musicada en directo por Liborio López Gonzálvez.