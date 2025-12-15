La nueva directiva del Club Unicaja Costa de Almería realiza su primera visita institucional a la Diputación de Almería

La nueva directiva del Club Unicaja Costa de Almería, encabezada por su presidente Pablo Martínez, durante su primera visita institucional a la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva directiva del Club de Voleibol Unicaja Costa de Almería ha realizado este lunes su primera visita institucional a la Diputación Provincial, donde el presidente José Antonio García Alcaina y la diputada de Deporte María Luisa Cruz los han recibido con el objetivo de "seguir estrechando lazos" con el club referente en esta modalidad deportiva en la provincia.

El recién elegido presidente del club, Pablo Martínez, ha dado a conocer a la Diputación sus objetivos y parte del equipo que le acompaña en esta nueva "ilusionante" etapa al frente del club del equipo 'ahorrador'.

En la reunión han estado presentes los vicepresidentes Isabel Pérez y Félix García, así como el vicesecretario Eloy Martínez, el tesorero Andrés Parra y Lily Olteano, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

Desde el club han mostrado su agradecimiento al "apoyo constante" de la Diputación Provincial por la cesión del Pabellón Moisés Ruiz, así como por las subvenciones que se realizan para la promoción de este deporte en la provincia y para el funcionamiento de sus equipos.

El presidente de Diputación ha resaltado que "para la provincia es un orgullo contar en la provincia con el equipo más laureado del panorama nacional y con un club que es el referente para los deportistas base de la provincia". Asimismo, les ha deseado suerte para poder afrontar la Superliga y la Copa del Rey.