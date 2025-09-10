La nueva residencia de la FAAM en Almería 'Vivir como en casa' alcanza el 12% de ejecución

Representantes de la Diputación, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la FAAM durante la visita a las obras de la nueva residencia 'Vivir como en casa'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) han visitado este miércoles el estado de las obras de construcción de la nueva residencia para personas con discapacidad física 'Vivir como en casa', ejecutadas hasta el momento en un 12 por ciento.

Será en junio de 2026 cuando finalice la construcción de este recurso, con el que FAAM prevé la contratación de 100 profesionales, el 70 por ciento con discapacidad, según ha indicado la institución provincial en una nota.

La actuación continúa en fase de estructura, después de que la pasada semana se hormigonaran los pilares de la última planta y de que "esta semana esté previsto iniciar los trabajos de encofrado del último forjado".

La construcción se ejecuta a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGeneration, mediante la línea de ayudas de la Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía dirigida a la creación de centros de día y residencias para personas con discapacidad.

Además, la Diputación de Almería ha cedido aproximadamente 3.000 metros cuadrados de suelo para poner en marcha este centro residencial.

El presidente de la FAAM, Valentín Sola, ha señalado que "el centro residencial va a ser gestionado atendiendo al nuevo modelo de cuidados, buscando mejorar la calidad de vida de los residentes, promoviendo su autonomía y ofreciendo un enfoque más humanizado y personalizado en el cuidado".

En este sentido, la futura residencia contará con 50 plazas para personas gravemente afectadas, 18 habitaciones individuales y 16 dobles, y estará formada por cinco unidades de convivencia con diez personas.

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha felicitado a FAAM por la evolución de estas obras, a las que la Junta ha destinado "casi tres millones de euros de la Consejería de Inclusión Social".

Según ha explicado, estos fondos "llegan a través de subvenciones destinadas a la construcción y adaptación de centros de día y residenciales para personas con discapacidad, siempre con entidades sin ánimo de lucro, y orientados al nuevo modelo de cuidados de larga duración, gracias a los fondos europeos de recuperación y resiliencia".

El presidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar ha mostrado su "satisfacción" al destacar que "cada día es más palpable" este proyecto que repercutirá en toda la provincia.

"Nuestra relación con la FAAM viene de lejos y seguiremos reforzándola. La Diputación siempre va a estar con la mano tendida a cualquier administración que quiera colaborar y, especialmente, a asociaciones y colectivos como FAAM, que son verdaderos motores de actividad. Desde la Diputación trabajamos para generar autonomía en cada persona, promoviendo su inclusión y apoyando a quienes más lo necesitan", ha afirmado Escobar.

Por su parte, la administración más cercana ha estado representada en la figura de Paola Laynez, concejal de Participación Ciudadana, quien ha desgranado que desde el Ayuntamiento también han colaborado aprobando una ordenanza para que las entidades sin ánimo de lucro estén exentas del pago del impuesto de construcción, más conocido como el ICIO, "cuestión que también beneficiará a FAAM".