Olula del Río (Almería) se convierte en la capital mundial del realismo con Antonio López y García Ibáñez

El vicepresidente de la Diputación de Almería Fernando Giménez conversa con los artistas Andrés García Ibáñez y Antonio López durante la inauguración del IX Curso de Realismo y Figuración. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La IX edición del Curso de Realismo y Figuración reúne hasta este viernes en el Museo Ibáñez de la Ciudad de la Cultura de Olula del Río (Almería) a 50 pintores de seis países, que reciben la formación directa de los artistas Antonio López y Andrés García Ibáñez.

El encuentro, que vuelve tras su suspensión en 2020 por la pandemia, convierte a este municipio y a la provincia en el "epicentro internacional del movimiento realista", según ha destacado la Diputación Provincial en una nota.

Los alumnos del curso proceden de una amplia representación de provincias españolas y de países como Bélgica, Portugal, México, Bolivia o China, "lo que evidencia el carácter y eco internacional de esta propuesta".

Los temas propuestos por los profesores para el curso son bodegón, desnudo, estatua clásica, paisaje y jardín; aunque se les da libertad en la elección temática, siempre que la pintura sea tomada del natural.

El vicepresidente de Diputación Fernando Giménez ha dado la bienvenida a los participantes y ha reafirmado "el compromiso de Diputación con este tipo de iniciativas que vinculan la provincia de Almería a la máxima excelencia artística". "Somos la capital del realismo de España y eso lo hemos conseguido gracias a la Fundación Ibáñez Cosentino", ha afirmado.

"Este curso pone de manifiesto que el realismo está más vivo que nunca. Este curso también originó que hoy podamos disfrutar del Museo del Realismo Español Contemporáneo de Almería (Murec) porque es donde se estrechó el vínculo de Antonio López con la provincia", ha manifestado.

Por su parte, el alcalde de Olula del Río, Antonio Martínez Pascual, ha elogiado el trabajo de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y "la importancia del arte como elemento de dinamización social que ha convertido a la localidad, gracias a la Ciudad de la Cultura, en un referente artístico de ámbito internacional".

Antonio López se ha mostrado "muy satisfecho" por la nueva edición del curso, que regresa tras el parón provocado por la pandemia y que, además, se imparte en una sala del museo creada específicamente para este tipo de talleres.

"Es algo muy bonito que se reanude aquí. Hemos venido a hablar de arte, para eso hacemos esto, para hablar con ellos aportando cada uno lo que siente y lo que sabe. Es una alegría inmensa", ha expresado.

Andrés García Ibáñez ha reconocido que "estamos ante un curso decano, muy conocido y que está en la historia del realismo español porque por aquí han pasado los artistas realistas jóvenes más pujantes de España y hoy ya muchos ya están en museos".

"Es un motivo de orgullo porque se trata de un curso internacional que sitúa a la provincia de Almería y a Olula en la Meca del Realismo y epicentro mundial de este movimiento artístico. Nuestra intención, con el tiempo, es convertir a Olula del Río en un centro de estudios de la pintura", ha asegurado García Ibáñez.

MÁS DE 1.000 SOLICITUDES DE TODO EL MUNDO EN OCHO EDICIONES

En las ocho ediciones celebradas hasta la fecha de este curso se han presentado más de 1.000 solicitudes que han llegado desde España, Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, Colombia, Chile, China, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Polonia, República Dominicana, Rusia, Ucrania, Uruguay o Venezuela.

Hasta el momento han participado 253 artistas de distintas nacionalidades. De entre los artistas de nacionalidad española se ha contado con representación de 27 provincias distintas, entre los que se encuentran doce artistas almerienses y numerosos andaluces.

Durante las anteriores ediciones, los profesores han seleccionado varios ejercicios de alumnos para incorporarlos a los fondos del Museo Ibáñez. Entre los artistas elegidos figuran Eduardo Millán Sañudo, de Jerez de la Frontera; Rafel Bestard, de Palma de Mallorca; Luis Paltre Jiménez, de Cabra, en Córdoba; Ignacio Martín Cuadrado, afincado en Cuevas del Almanzora, en Almería; e Ignacio Martínez Vergara, de Albacete.

También forman parte de esta lista Valentina Sforzini, de Mantova, en Italia; Antonio Barahona Rosales, de Sevilla; Antonio Lara Luque, de Jerez de la Frontera, en Cádiz; e Ignacio Estudillo Pérez, también de Jerez de la Frontera.

La relevancia de los artistas españoles que han participado en el curso impartido en Olula se pone también de manifiesto en la propia colección permanente del Murec, en cuya sala diez podemos encontrar obra de pintores que han asistido al curso en varias ocasiones, como Ignacio Estudillo, Eduardo Millán, Antonio Lara, Rafel Bestard, Miguel Ezquerro Mangado, Antonio Barahona, Luis Paltré o Nacho Vergara.