El Pabellón Moisés Ruiz acoge la final de Baloncesto del Proyecto Deporte y Discapacidad de Diputación de Almería

ALMERÍA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Moisés Ruiz ha acogido la final de Baloncesto del programa de 'Deporte y Discapacidad' que organiza la Diputación Provincial de Almería que se ha desarrollado en formato 'Partido' a través de encuentros divididos en cuatro cuartos.

Según ha indicado la Diputación en una nota, las categorías de participación son 'Adaptada-Habilidades Deportivas', contemplando el desarrollo de clasificaciones por Criterio de Resultado, en la práctica físico deportiva colectiva para las dos categorías.

En esta edición de la modalidad de Baloncesto 2024, se han dado cita ocho de las 23 entidades inscritas en el PDYD 2024, siendo las fechas y lugares de desarrollo de la primera jornada (zona sur) el 8 de mayo en el Pabellón Moisés Ruíz, la segunda jornada (zona norte) el 9 de mayo en el Pabellón Municipal Blas Infante de Vera, y la tercera jornada el 15 de mayo en el Pabellón Moisés Ruíz.

En esta última se ha congregado a los deportistas de diferentes entidades inscritas en el mismo, con un total de 104 personas, de las que 88 eran deportistas y 16 personas responsables y de apoyo de los grupos de participación.

C.O. Asprodesa (San Agustín-El Ejido), CP Los Carriles (Macael), CO Asprodalba (Vera), Apafa (Velez-Rubio), C.O. Aspapros (Huércal de Almería y Viator) CDPD El Saliente (Albox) y C.O. Javier Peña (Almería) han sido las entidades participates.

Por su parte, el diputado provincial de Deporte, José Antonio García, ha sido el encargado de clausurar el evento y entregar las medallas a los equipos campeones y participantes. García ha resaltado la importancia de un programa que "cumple con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables a almerienses con discapacidad en la provincia, fomentando la igualdad de oportunidades y el papel del deporte como una potente herramienta de inclusión social para todos".