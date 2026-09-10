El Patio de Luces de la Diputación de Almería acoge la muestra 'La Legión a través de sus guiones y banderines'

Exposición sobre La Legión en el Patio de Luces de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patio de Luces de la Diputación de Almería acoge la exposición 'La Legión a través de sus guiones y banderines: el estandarte que marca el paso de la historia' hasta el próximo domingo, 13 de septiembre.

Se trata de una iniciativa organizada por el Ejército de Tierra y la Sala Museográfica de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de La Legión, junto a la institución provincial de Almería. La exposición surge con el objetivo de rendir homenaje al espíritu fundacional de La Legión y reconocer a los hombres y mujeres del cuerpo, según ha explicado la institución en una nota.

La exposición se puede visitar en horario de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 h hasta el sábado, y el domingo durante toda la mañana en horario de 10,00 a 14,00 horas. La muestra ofrece un recorrido histórico y simbólico sobre la evolución de los guiones, banderines y la heráldica de La Legión desde su creación en 1920.

El vicepresidente de la Diputación, Álvaro Izquierdo, ha señalado "la gran oportunidad que esta exposición supone para que cualquier persona interesada en La Legión pueda aprender mucho más sobre su historia". "Se trata de una clase magistral, perfectamente documentada, sobre la evolución de la simbología militar en España y el origen de la heráldica y los guiones de La Legión", ha añadido.

La exposición explora el origen de la vexilología militar desde el vexillum romano, la Cruz de San Andrés o Aspa de Borgoña, y la tradición heráldica de los Tercios españoles de infantería. Entre los elementos en exhibición se pueden contemplar la exposición de guiones, banderines de compañía y corbatas conmemorativas otorgadas por la participación en campañas históricas y misiones de paz.

La muestra, que ha contado con el general de La Legión Juan Carlos Moreno, arranca con los antecedentes militares desde el vexillum romano y la Edad Media hasta la llegada de la dinastía de los Habsburgo, momento en que el Aspa o Cruz de San Andrés se convierte en el elemento central de las banderas y pendones de la infantería española y concluye reconociendo el prestigio internacional de la unidad y rindiendo homenaje al sacrificio de los hombres y mujeres que han formado parte de La Legión.