El Plan de Caminos Municipales de la Diputación de Almería arranca en Huércal-Overa con 15 actuaciones en siete pedanías

El diputado de Sostenibilidad y Captación de Fondos Europeos de Almería, José Juan Martínez, y el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, durante la visita a las obras del Plan de Caminos Municipales. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huércal-Overa (Almería) han iniciado el Plan de Caminos Municipales con una inversión de 250.000 euros, que contempla 15 intervenciones en siete pedanías para acondicionar más de 21.000 metros cuadrados de hasta once caminos.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el proyecto "mejorará significativamente la calidad de vida de los vecinos y el acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas".

Esta inversión, financiada al cien por cien con fondos provinciales, se desarrollará en las barriadas de El Saltador, Rambla Grande, Santa María de Nieva, Los López, Los Menas, El Pilar y San Francisco.

El diputado de Sostenibilidad y Captación de Fondos Europeos de Almería, José Juan Martínez, ha destacado que "esta inversión es una muestra del compromiso de la Diputación con la cohesión territorial".

"Con este plan, respondemos a una necesidad básica como es la mejora de caminos que conectan pueblo, personas y también negocios. Al mismo tiempo, estamos impulsando el motor económico de esta zona, facilitando la labor de los agricultores y ganaderos que son el alma de nuestra tierra", ha afirmado Martínez.

Por su parte, el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha destacado que "estas obras vienen a mejorar la calidad de vida de los vecinos de estas pedanías. La colaboración de la Diputación es fundamental para poder acometer proyectos de esta envergadura".

"Estamos convencidos de que la mejora de estos 15 caminos en siete de nuestras pedanías no solo facilitará la movilidad, sino que también dignificará el entorno y creará mejores condiciones para el día a día de nuestros vecinos", ha manifestado el regidor huercalense.

EL PROYECTO A FONDO

Las actuaciones previstas incluyen una variedad de mejoras técnicas diseñadas para "optimizar la durabilidad y funcionalidad de las vías". En caminos como VP Cordel Guazamara, Camino de los Toyos y Camino de la Sierra, se aplicará un riego de imprimación y un firme bituminoso en caliente de cinco centímetros de espesor.

En otras zonas, como el Camino 4409056 y el Camino 4409057, se realizará un refino del terreno y se compactará zahorra artificial, para luego aplicar también una capa de asfalto. Además, tramos del Camino del Romeral y del Camino 4909115 serán hormigonados con cunetas para gestionar las escorrentías.

El proyecto también contempla el recrecido de tapas y arquetas en varias veredas, "garantizando así la seguridad de los peatones y el correcto funcionamiento de las infraestructuras de servicio".

SOBRE EL PLAN DE CAMINOS

El diputado provincial ha recordado la importancia de "un plan que hace historia como el más inversor", destinado a la mejora de caminos rurales con un presupuesto total de 14 millones de euros.

La inversión del Plan de Caminos 2024-2027 se divide en tres bloques. El Bloque I contempla una inversión de 4.600.000 euros y llegará a los 13 municipios más grandes. Está dirigido a aquellos con una superficie de invernaderos superior a 240 hectáreas o con más de 185 explotaciones ganaderas.

El Bloque II cuenta con 7.250.000 euros de inversión y se destina a los municipios más pequeños, un total de 90. Por su parte, el Bloque III introduce una nueva línea para Caminos Singulares, con una dotación de 1.500.000 euros.