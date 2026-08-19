El plazo del Concurso de Proyectos de Producción Audiovisual Almeriense de Fical se cierra el 26 de agosto

Archivo - La vicepresidenta de la Diputación, Almudena Morales, visita el rodaje de 'Víscera'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería mantiene abierto el plazo de inscripción del Concurso de Proyectos de Producción Audiovisual Almeriense, una de las iniciativas de Fical dirigidas específicamente a fomentar el talento local, fortalecer la industria cinematográfica de la provincia y favorecer la realización de nuevos rodajes en territorio almeriense, hasta el próximo 26 de agosto.

La convocatoria de esta edición contempla cuatro premios, dos destinados a proyectos de largometraje y otros dos a cortometrajes, con una dotación económica global de 43.300 euros, según ha recordado la organización en una nota.

Estas ayudas permitirán que cuatro nuevas películas impulsadas por productoras almerienses puedan avanzar hacia su realización y contribuir al crecimiento del patrimonio cultural y audiovisual de la provincia.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado "la gran oportunidad que supone este concurso de Fical para que los autores y productoras almerienses puedan hacer realidad sus proyectos".

"Con esta iniciativa damos soporte y recursos a nuestros cineastas para que puedan transformar sus ideas en una obra audiovisual finalizada. La experiencia de los últimos años ha sido muy buena y confiamos en que este certamen siga impulsando la producción más autóctona", ha añadido.

La finalidad de esta convocatoria consiste en impulsar la creación de películas que se rueden o graben en la provincia de Almería como obras de interés cultural y artístico, contribuyendo de este modo al incremento y la conservación del patrimonio cultural almeriense.

Los galardones prevén un reparto de 18.000 euros para el Premio Kiko Medina al mejor proyecto de producción de un largometraje almeriense, 10.600 euros para el segundo premio al proyecto de producción de un largometraje almeriense, 8.500 euros al Premio Kiko Medina al mejor proyecto de producción de un cortometraje almeriense y 6.200 euros segundo premio al proyecto de producción de un cortometraje almeriense.

Podrán participar en la convocatoria las productoras cinematográficas o audiovisuales almerienses que tengan su domicilio en la provincia de Almería. Cada productora podrá presentar un máximo de dos proyectos, indicando en la solicitud de inscripción el nombre de cada uno de ellos.

La convocatoria se tramitará exclusivamente por vía electrónica y solo se admitirán las solicitudes registradas a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Almería.

Las productoras interesadas deberán utilizar obligatoriamente los modelos anexos incluidos en la convocatoria y aportar la documentación establecida en sus bases. Tanto las bases completas como la solicitud de inscripción se encuentran disponibles en el tablón de anuncios de la página web de la Diputación de Almería.