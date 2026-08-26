El Pleno de la Diputación de Almería aprueba más de 2,5 millones de euros para obras y mejora de caminos

Pleno de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha aprobado en el Pleno ordinario de este miércoles una nueva inversión que supera los 2,5 millones de euros y que se destinará a poner en marcha diferentes proyectos del plan de caminos y del los planes provinciales.

Según ha indicado la institución en una nota, la nueva relación de obras de los Planes Provinciales contemplan una inversión de dos millones de euros que se emplearán en la modernización de infraestructuras y servicios básicos para los municipios de Fiñana y La Mojonera.

En Fiñana se ha dado 'luz verde' a una inversión de 381.500 euros para la realización de urbanizaciones de diferentes calles, mientras que en La Mojonera se ha activado una inversión total, cofinanciada entre Diputación y Ayuntamiento, de 1,7 millones de euros para la reparación y climatización de la piscina municipal.

Con esta última relación de obras de Planes Provinciales aprobadas en el Pleno, la institución provincial ha movilizado una cantidad cercana a los 50 millones de euros para obras en todas las comarcas y municipios dentro del actual mandato, del cuatrienio 2024-2027.

Gracias a esta inversión se llevan a cabo proyectos de diferente naturaleza que resultan fundamentales para que todos los municipios de la provincia garanticen servicios de calidad a sus vecinos que potencien el bienestar que se vive en cada uno de ellos. En concreto, la inversión aprobada está posibilitando 103 proyectos en el cuatrienio actual.

De otro lado, los diputados han ratificado una inversión de medio millón de euros que se dedicará a mejorar y rehabilitar las vías de comunicación de pequeños municipios como Alicún, Terque, Turrillas, Ohanes, Santa Fe de Mondújar y Turre.

El actual Plan de Caminos prevé una inversión de 14 millones de euros para la mejora de la red de caminos rurales, agrícolas y ganaderos, e incluye como gran novedad una nueva línea especial para la rehabilitación de caminos singulares de interés social, patrimonial y turístico.

El Plan de Caminos Municipales 2024-2027 constituye una de las principales herramientas de colaboración entre la Diputación y los ayuntamientos para conservar y modernizar la red viaria rural. A través de esta planificación, la Diputación de Almería atiende las necesidades de los municipios y favorece una movilidad más segura y eficiente en todo el territorio almeriense.

En las juntas de gobierno de la Diputación de los últimos meses se ha aprobado la adjudicación de hasta diez municipios como en Alcolea, Bayarque, Bédar, María, Suflí, Tabernas, Vélez-Blanco, Huécija o Fondón con una inversión se aproxima a los 700.000 euros.