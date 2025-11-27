El Pleno para investir al nuevo presidente de Diputación de Almería se celebrará el próximo lunes

Archivo - El candidato a presidir la Diputación de Almería José Antonio García Alcaína. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

SEVILLA/ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario y urgente en el que se investirá como nuevo presidente de la Diputación Provincial de Almería al alcalde de María, vicepresidente tercero y diputado provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, José Antonio García Alcaína, se celebrará el próximo 1 de diciembre.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado la convocatoria de este acto por el que "el próximo lunes habrá nuevo presidente de Diputación" durante su intervención en el Parlamento durante el debate del estado de la comunidad.

La sesión, prevista a partir de las 12,45 horas en el salón de plenos del Palacio Provincial, contempla además la toma de posesión de las nuevas diputadas provinciales Lorena Nieto, del Ayuntamiento de Almería, y María José Herrada, concejal por el Ayuntamiento de Níjar, ambas del PP.

Los cambios, que darán además lugar a la reorganización del equipo de gobierno de la institución provincial, llegan tras la dimisión presentada por el expresidente de la Diputación Javier Aureliano García y el exvicepresidente segundo Fernando Giménez tras sus arrestos en la segunda fase de la investigación judicial del caso 'Mascarillas'.

El Pleno en el Palacio Provincial tendrá lugar 45 minutos más tarde al que se ha programado en el Ayuntamiento de Almería, donde la sesión, también con carácter extraordinario y urgente, tendrá como único punto del orden del día dar cuenta del escrito de renuncia de Javier Aureliano García como concejal de la capital, al que accedió como 'número 2' de la lista de los 'populares' en las elecciones municipales de 2023.

Moreno ha aludido a las dimisiones de estos cargos, así como a la del exalcalde de Fines Rodrigo Sánchez, después de que además el PP-A les suspendiera de militancia una vez trascendieron sus detenciones en el marco de una trama que investiga supuestas 'mordidas' a través de contratos públicos irregulares. "Hemos actuado en cinco minutos", ha manifestado al señalar cómo se han "depurado responsabilidades".