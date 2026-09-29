La poesía vuelve a los Aljibes Árabes durante cuatro jueves de octubre

Presentación de la tercera edición de 'Poesía en los Aljibes'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Aljibes Árabes de Almería acogerán durante los cuatro jueves de octubre la tercera edición del ciclo 'Poesía en los Aljibes', que reunirá a los poetas Álvaro Salvador, Rosa Berbel, Eloy Sánchez Rosillo y Raquel Lanseros junto a músicos de la provincia.

Según ha informado la Diputación Provincial en una nota, los recitales comenzarán a las 20,00 horas y se celebrarán en la Peña El Taranto, en la calle Tenor Iribarne, 20.

La vicepresidenta de la Diputación de Almería y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado el compromiso de la institución provincial con la promoción cultural y el patrimonio y ha señalado que la Diputación apoyará "siempre este tipo de iniciativas".

"En esta ocasión son cuatro jueves en los que volveremos a disfrutar de grandes poetas y músicos en un entorno patrimonial maravilloso como son los Aljibes", ha afirmado la diputada, quien ha invitado a los vecinos de Almería capital y de los 103 municipios de la provincia a acercarse a disfrutar del proyecto.

Asimismo, ha agradecido a la Asociación Cultural Papeles del Náufrago, en concreto a Aníbal García y Antonio Lafarque, que haya vuelto a impulsar la propuesta, así como a Cajamar por su respaldo.

El representante de la Asociación Cultural Papeles del Náufrago, Aníbal García, ha explicado que el propósito del proyecto es que "la poesía no se quedara solo en los libros".

Así, ha señalado que presentaron la iniciativa a Cajamar y a la Diputación para ofrecer "recitales poético-musicales que reúnan a los mejores poetas en lengua castellana acompañados por excelentes músicos de la provincia, creando un diálogo intergeneracional entre autores consolidados y jóvenes promesas".

Por su parte, el director de zona de Cajamar en Almería Ciudad, José María Vargas, ha subrayado el respaldo de la entidad financiera desde la primera edición. "Aunque la poesía no sea una manifestación cultural de masas, creemos que enriquecer la vida cultural de la comunidad es fundamental", ha afirmado Vargas, quien ha destacado "la combinación de la palabra, el talento de los músicos almerienses y la magia de los Aljibes Árabes".

El ciclo está organizado por la Asociación Cultural Papeles del Náufrago y cuenta con el patrocinio e impulso principal de la Diputación de Almería y Cajamar Caja Rural. También colaboran la Universidad de Almería (UAL), el Hotel Catedral Almería y la Peña Flamenca El Taranto.

PROGRAMACIÓN

El ciclo comenzará el jueves 8 de octubre con Álvaro Salvador, una de las voces fundamentales de la poesía española contemporánea y del movimiento La otra sentimentalidad, acompañado por Alberto Bonilla a la guitarra y Ginés Peregrín al bajo.

El jueves 15 será el turno de Rosa Berbel, joven voz galardonada con el Premio Ojo Crítico, que contará con el acompañamiento musical de Antonio Gómez a la guitarra.

Eloy Sánchez Rosillo, reconocido con el Premio Nacional de la Crítica y el Premio Adonáis, protagonizará la cita del jueves 22 junto al Dúo Dosporcuatro, formado por Pilar Romero a la flauta y Zoila García a la guitarra.

La programación concluirá el jueves 29 de octubre con Raquel Lanseros, figura de proyección internacional galardonada con el Premio de la Crítica, acompañada al piano por María del Mar Poyatos.