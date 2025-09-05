El pregón del presidente de la Diputación de Almería da el pistoletazo de salida a las Fiestas de Adra 2025

ADRA (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Adra ha dado inicio a sus Fiestas en honor a la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino con un pregón a cargo del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, acompañado por el alcalde, Manuel Cortés. El acto se ha celebrado en la plaza del Centro de Interpretación de la Pesca, junto al Real de la Feria y a los pies de la Torre de los Perdigones, marcando la novedad de trasladar el pregón y el encendido de luces a este espacio central de la ciudad.

La ceremonia ha comenzado con la firma de García en el Libro de Honor de la ciudad, un gesto simbólico que ha refrendado la relación del pregonero con Adra. Seguidamente, Cortés ha dado la bienvenida a todos los vecinos y visitantes que han querido acercarse a disfrutar de estos días. Según ha detallado la Diputación en una nota, el primer edil ha expresado su alegría de poder compartir con todos la feria y ha destacado la importancia de mantener vivas las tradiciones de Adra.

"Es un orgullo ver cómo la ciudad se llena de vida y alegría cada año, y cómo todos nos reunimos para celebrar juntos lo que nos hace ser abderitanos", ha señalado. Además, ha agradecido la labor "a las asociaciones, colectivos, comerciantes y empleados municipales, porque sin su esfuerzo estas fiestas no serían posibles". Cortés ha subrayado la novedad de trasladar el pregón y el encendido de luces a la plaza central del Real de la Feria, destacando que este espacio simboliza "el corazón de la feria, donde todos podemos sentirnos más unidos y partícipes de las tradición y la historia de esta tierra".

Antes de dar paso al pregonero, Cortés ha presentado a García, resaltando su vínculo con Adra y su trayectoria: "Un abderitano de corazón, que lleva a Adra siempre en su memoria, en su corazón y en su identidad". "El presidente de la Diputación de Almería ha demostrado su compromiso constante con esta ciudad, impulsando su desarrollo y defendiendo sus raíces", valorado, toda vez que ha manifestado que "es un orgullo y una emoción enorme que dé inicio a estas fiestas, porque sus palabras reflejarán invitarán a vivir la feria con ilusión".

Tras la firma en el Libro de Honor, Cortés ha entregado a García la moneda de Adra y, al finalizar el pregón, le ha impuesto el pin de oro de la ciudad, en señal de reconocimiento por su dedicación y vinculación con la localidad.

El pregón ha estado cargado de emoción y raíces locales. El pregonero ha compartido recuerdos de su infancia y juventud en Adra, ha destacado la historia del municipio y su carácter emprendedor y acogedor, así como la labor de Cortés y del Ayuntamiento en la mejora de infraestructuras y servicios. Asimismo, ha resaltado la riqueza cultural y social de la ciudad, así como el respeto por las tradiciones y festividades religiosas.

Con este pregón, García ha reafirmado su compromiso con Adra o las raíces familiares que le unen a la localidad y ha transmitido un mensaje de orgullo y amor por la ciudad, declarando que "como un abderitano más, un apasionado de esta tierra que desde la Diputación o cualquiera que sea mi responsabilidad siempre la defenderé con pasión y trabajaré para que siga ganando servicios e infraestructuras que mejoren la calidad de vida y el bienestar de todos sus vecinos".

Durante su intervención, ha recordado a sus padres al evocar que "no puedo dejar otra vez de acordarme de mis abuelos y padres, Antonia y Antonio, que descansan en el cementerio de esta ciudad y simplemente intuir la emoción que sentirán desde su balcón en el Cielo al ver a su hijo pregonar nada más y nada menos que las fiestas de Adra. Unas fiestas que también nos dan la oportunidad para transformar Adra en un gran escaparate que nos abre al mundo durante estos días para difundir su cultura y tradiciones entre todas las personas".

Por último, García ha puesto sobre la mesa un singular concepto, el de la 'Abderanía', un término que, como él mismo ha descrito, "una pasión por Adra no es gratuita ni se produce por imitación porque la ocasión lo requiera. Es mucho más profundo, sentimental y espiritual, es una emoción que corre por la sangre y que ha sido heredada desde los primeros pobladores de esta tierra, es algo que se llama 'Abderanía' y que forma parte del ADN".

Así, ha deseado unas muy felices fiestas en honor a la Virgen del Mar y San Nicolás de Tolentino, y que "las vivamos en toda su intensidad. Que la 'Abderanía' continúe brillando con fuerza en el interior para que siga llenando de luz el mundo".

El acto ha finalizado con un flashmob protagonizado por las escuelas de baile de Adra: Zambra, Arte Danza y Las Flores de mi Patio, que ha acompañado el encendido oficial de las luces de feria, dando inicio a días de celebración, alegría y reencuentro para todos los abderitanos y visitantes.