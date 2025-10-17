El presentador Juan y Medio recibirá la Medalla de Oro de la Provincia el 16 de noviembre en Balanegra (Almería)

Archivo - El presentador Juan y Medio recibirá la Medalla de Oro de la Provincia de Almería. - CANAL SUR - Archivo

ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presentador de televisión Juan y Medio recibirá la Medalla de Oro de la Diputación en reconocimiento a su "trayectoria humana y profesional" durante el acto de celebración del Día de la Provincia, que este año tendrá lugar en Balanegra el próximo 16 de noviembre.

El almeriense será homenajeado con la máxima distinción que ofrece la institución provincial almeriense, desde donde también se entregarán la Medalla de la Cultura al artista RVFV, la Medalla de lo Social a Sheila Hernández, la Medalla de la Agricultura a Agrobío y la Medalla del Deporte a Cooperación 2005.

Según ha informado la Diputación en una nota, la jornada en torno al pabellón del municipio más joven de la provincia contará como novedad con un día de convivencia con una degustación popular de migas dentro de la II edición de la Jornada Provincial de Cocina Tradicional Almeriense, actuaciones musicales de folclore y flamenco, y una muestra de las marcas 'Sabores Almería' y 'Talento Almeriense'.

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, propondrá al Pleno los candidatos a Medallas de la Provincia de este año con las que se destaca, a través de cinco categorías diferentes, la labor que los homenajeados realizan "en beneficio del crecimiento y desarrollo de la provincia".

Así, ha elogiado la trayectoria profesional de Juan y Medio, que arranca en los años ochenta y que le ha consolidado "como uno de los comunicadores más queridos por el público gracias a su naturalidad, sentido del humor y la sensibilidad especial que demuestra por las personas mayores".

"Su programa de televisión se ha convertido en una herramienta de cohesión social desde la televisión pública andaluza. Será un honor entregarle la Medalla de Oro del Día de la Provincia como el reconocimiento de su tierra a sus años de trabajo entreteniendo e informando a todos los ciudadanos", ha destacado.

García ha incidido en que la jornada "se convierte en una magnífica ocasión para celebrar lo que nos une y diferencia a todos los almerienses". "Con este acto reivindicamos nuestra identidad, el amor y la pasión que sentimos por nuestra tierra a través de personas, entidades o instituciones que son un ejemplo para toda la sociedad por la excelencia de su trabajo. Es un día en el que festejamos el profundo orgullo que sentimos por ser almerienses", ha añadido.

Del mismo modo, ha remarcado que "este año queremos dar un paso más y que la celebración del Día de la Provincia se convierta en una gran fiesta abierta a toda la sociedad para que los almerienses puedan disfrutar de numerosas actividades encaminadas a celebrar el orgullo por nuestra tierra. Balanegra se llenará de alegría con una celebración multitudinaria con actividades culturales y gastronómicas dirigidas a todos los públicos".

Sobre las personas y entidades que serán distinguidas este año, el presidente ha destacado que "todas son merecedoras de estos premios porque cada uno de ellos, desde su campo de acción, difunden más allá de nuestra geografía la idiosincrasia y valores que caracterizan a la sociedad almeriense como una tierra acogedora llena de oportunidades. Todos son una fuente de inspiración para los almerienses".

Juan José Bautista Martín, conocido como Juan y Medio, nació en Lúcar (Almería) en 1962. Es uno de los presentadores más populares y querido por el público de todas las edades gracias a una fructífera carrera que arranca en los años ochenta y que a través de los programas en los que ha participado "ha conquistado las sonrisas y los corazones de la audiencia". También destaca en sus facetas como actor, humorista y empresario.

Según recalca la Diputación, "siempre enarbola la bandera de sus raíces almerienses". Trabajó en el mundo de la música con artistas como Hombres G o Luz Casal y posteriormente se inició en el medio televisivo, primero como 'actor gancho' del mítico programa 'Inocente, inocente' que, más adelante, terminó presentando.

Desde entonces, ha participado en programas como 'Punto y medio' o 'Menuda noche, en Canal Sur; o 'El precio justo', '1 contra 100', 'Diario y Medio', 'El amor está en el aire', estos en Antena 3; 'Dos parejas y un destino' o 'Dúos increíbles' en TVE y 'La tarde, aquí y ahora', en Canal Sur.

Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera cabe destacar la Medalla de Andalucía de Solidaridad y Concordia por la Junta de Andalucía, una distinción que quiso compartir con su audiencia y a la que muy pronto se sumará la Medalla de Oro de la Provincia de la Diputación de Almería "como el reconocimiento de su tierra al talento, compromiso y los valores del 'almeriensismo' de los que hace gala en cada proyecto que emprende".

OTRAS MEDALLAS

Rafael Ruiz Amador, más conocido por su nombre artístico RVFV, es un cantautor español. Creció en el barrio de Pescadería. Aunque debutó en la música en 2017, saltó a la fama en 2019 con su hit 'Prendío', que tuvo millones de visualizaciones y se hizo con el disco de platino.

Dos meses más tarde publicó 'Mirándote', convirtiéndose en un éxito en Youtube. En 2022, RVFV lanzó su álbum debut, 'Nastu' con quince sencillos. En 2024, RVFV lanzó su segundo álbum, titulado 'El tiburón' con veinte sencillos y con colaboraciones de otros artistas como Lola Índigo y David Bisbal.

Los Premios Odeón reconocieron su primer EP como mejor canción de música urbana y fue reconocido como mejor artista urbano revelación. Además, participó en La Voz Kids 2025 como asesor del equipo de Lola Índigo.

Sheila Hernández Torres es una de las 'influencers' del ámbito de la comunicación "con más impacto y seguidores". Estudió Periodismo en la Universidad de Sevilla y fundó el medio digital es.decirdiario, que nació con el propósito de "informar y lo está consiguiendo con casi un millón de seguidores".

Además de ejercer de periodista, también trabaja de manera simultánea como 'community manager' para diferentes empresas, instituciones públicas y es colaboradora de tertulias en Telecinco. Fue elegida por la revista Forbes como una de los Top100 Creatives in Business en 2022.

Ha formado parte de las TED Talks y es.decirdiario ha ganado el Premio Blogosur al Mejor Perfil de Actualidad y Deportes de Andalucía. "En sus informaciones muestra una sensibilidad especial por causas que promueven la solidaridad y justicia social".

Agrobío es una empresa de referencia internacional especializada en la producción y comercialización de fauna auxiliar para el control biológico de plagas y colmenas de abejorros para la polinización natural en cultivos agrícolas. Su actividad es crucial para impulsar una agricultura sostenible, con residuo cero y que garantiza la seguridad agroalimentaria.

Se dedica a la cría de insectos beneficiosos y abejorros en su biofábrica, replicando condiciones naturales para asegurar la máxima calidad y vigor de los organismos. Esta labor ha sido fundamental para transformar el modelo agrícola almeriense.

La empresa se distingue por su fuerte y constante apuesta por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i), que le permite desarrollar nuevas herramientas y protocolos para un control biológico más eficaz y temprano. Es una de las principales productoras mundiales de su sector. Exporta el modelo agrícola a 35 países.

Cooperación 2005 cuenta con una sólida trayectoria de 25 años en la gestión integral de servicios deportivos, sociales, de ocio y salvamento/socorrismo, tanto para administraciones públicas como para entidades privadas. Se crea a raíz de los Juegos Mediterráneos de Almería de 2005.

Su actividad principal es la gestión de instalaciones deportivas, ofreciendo un servicio completo que abarca desde la administración y el personal auxiliar hasta la provisión de logística. Además, gestiona programas de actividad física y deporte con una amplia oferta.