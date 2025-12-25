Presidente de la Diputación afianza líneas de colaboración con Partaloa

El presidente de Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha recibido a la alcaldesa de Partaloa, María Joaquina López, para afianzar las líneas de colaboración institucional - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha recibido a la alcaldesa de Partaloa, María Joaquina López, y a parte de su equipo de gobierno para afianzar las líneas de colaboración institucional.

Según un comunicado, durante su visita institucional, el presidente y la alcaldesa han mantenido una reunión de trabajo donde han repasado las principales necesidades del municipio y han hablado sobre los proyectos que se van a realizar en el municipio como es la construcción de nuevos aparcamientos públicos, que se va a realizar con la inversión de Planes Provinciales 2024-27.

Del mismo modo, durante el encuentro han repasado algunas otras necesidades que tiene el municipio y el presidente ha reafirmado el compromiso de la Institución con los ayuntamientos.

Por último, José Antonio García Alcaina ha recordado que la Diputación Provincial va a seguir trabajando por todos los municipios de la provincia de Almería con el objetivo de seguir igualando oportunidades y servicios entre todos los almerienses, vivan donde vivan.