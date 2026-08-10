El presidente de la Diputación de Almería destaca el "gran equipo" de la Junta tras la toma de posesión de los delegados

Foto de familia tras el acto de toma de posesión de los nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado que "Almería cuenta con un gran equipo para seguir impulsando el presente y el futuro de nuestra provincia" tras asistir este lunes al acto de toma de posesión de los nuevos delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Almería.

El acto se ha celebrado en el Salón Noble de la sede del Gobierno andaluz y ha estado presidido por los consejeros almerienses Ramón Fernández-Pacheco y Carmen del Castillo, junto al delegado de la Junta en Almería, Francisco Góngora.

García Alcaina ha felicitado personalmente a los nuevos responsables territoriales por el reto que asumen al frente de sus correspondientes delegaciones. Asimismo, les ha deseado aciertos en esta nueva etapa al considerar que "todos sus éxitos serán también los éxitos de Almería".