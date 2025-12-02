El presidente de la Diputación de Almería elige Roquetas de Mar para su primera visita institucional

El presidente de la Diputación de Almería, Jose Antonio García Alcaina, y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha realizado su primera visita institucional al municipio de Roquetas de Mar donde ha sido recibido por el alcalde, Gabriel Amat (PP), con quien ha analizado proyectos futuros y a quien le ha mostrado su "plena colaboración institucional en todas aquellas iniciativas que impulsen Roquetas de Mar y el resto de la provincia".

"Quería que mi primera visita institucional fuera a Roquetas de Mar porque Gabriel es un referente. Cuando Gabriel fue presidente de Diputación nos demostró el servicio público es lo más grande que hay y que la institución provincial está para ayudar a todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia. Su mandato como presidente supuso un antes y un después con un gran trabajo en favor del agua o con el ahorro que propició a los ayuntamientos al facilitar las obras de los planes provinciales", ha trasladado el presidente de la Diputación en una nota.

El presidente ha destacado el papel de Amat como alcalde ya que, según ha apuntado, "bajo su mandato el municipio ha experimentado el mayor crecimiento poblacional, de infraestructuras y servicios de toda su historia". Asimismo, ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento tras su recepción en el despacho del primer edil.

García Alcaina ha explicado que cuando él se inició en la gestión pública como concejal del Ayuntamiento de María en 2011, "Gabriel Amat era el presidente de Diputación y, desde el primer momento, estuvo a nuestra disposición escuchando y ayudando para que el consistorio pudiera hacer frente a las necesidades que teníamos en aquel instante, siempre con las puertas abiertas y pensando en mejorar la vida de las personas".

Tras el encuentro, se ha llevado a cabo una reunión con el equipo de gobierno roquetero, a la que también ha asistido el diputado provincial de Presidencia y Promoción, Carlos Sánchez, en la que han analizado algunos de los últimos proyectos impulsados en el municipio por ambas instituciones. También se ha visto el estudio de nuevas iniciativas que "seguirán fortaleciendo los servicios del municipio", entre ellas, la remodelación de la Avenida de los Cerrilos o la del Paseo de los Baños.

Amat ha valorado la trayectoria del recién investido presidente, que "es una persona que conoce muy bien la provincia y las necesidades de los ayuntamientos pequeños". "Sus puertas, como alcalde que es, van a estar abiertas. Si la Diputación no existiera, habría que inventarla para que todos los municipios pequeños puedan tener su desarrollo. Todos los alcaldes nos sentimos orgullosos de la Diputación que tenemos", ha dicho el primer edil roquetero.

Este primer encuentro institucional ha finalizado con una visita al recientemente inaugurado Museo Histórico de Roquetas de Mar, ubicado en la Plaza de la Constitución. En este espacio se narra el crecimiento que ha experimentado Roquetas de Mar en las últimas décadas y su vinculación con el sector agrícola y pesquero.