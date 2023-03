El presidente de Diputación de Almería exige las aportaciones del Tajo-Segura ante al "manoseo ideológico" del Gobierno

ALMERÍA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha reclamado este viernes las aportaciones de hasta once hectómetros cúbicos anuales del trasvase Tajo-Segura a la provincia, los cuales se han "quitado" por "informes políticos e ideológicos" que están "mermando" la producción agrícola que se efectúa en el norte y levante de Almería.

"Cuando la ideología manosea el agua la contamina y es lo que está pasando en este país. El presidente del Gobierno está manoseando el agua ideológicamente y por tanto está contaminándola", ha manifestado el presidente de la institución provincial durante el encuentro informativo organizado por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol en el Círculo Mercantil de Almería.

García ha recordado que ya anteriormente la derogación del Plan Hidrológico Nacional quebró los planes para articular un trasvase con el Ebro solo "por un tema ideológico"- "Hace falta menos ideología y más sentido común hoy en día, en este país y en el mundo en general", ha asegurado el representante de la Diputación, quien ha recordado que el Tajo vierte anualmente unos 6.100 hectómetros cúbicos al Atlántico de los que Almería "solo necesita once" que ahora "se le roban".

En esta línea, ha considerado "muy acertado" el recurso elevado por la Junta de Andalucía ante la decisión del "recorte" en el trasvase que, según ha indicado, tiene como objetivo que el caudal del río a su paso por Aranjuez "tenga que subir un centímetro". "Por ese centímetro están mermando a los almerienses", ha observado.

El también presidente del PP de Almería ha incidido asimismo que junto al trasvase no se rechazan otros recursos como puede ser la desalación, aunque ha recordado que esta es "mucho más cara" y hace que "suban los costes de la agricultura", con lo que ha puesto como ejemplo los trasvases de energía entre países europeos como ejemplo de solidaridad entre territorio.

No obstante, ha criticado que "no se ha hecho nada hasta ahora" para recuperar infraestructuras como la desaladora del Bajo Almanzora, que quedó inutilizada por las riadas que asolaron la zona el 28 de septiembre de 2012 "por un cambio de ubicación" de la planta "que hizo el Gobierno socialista". "Hay presupuestos año tras año y no ejecuta absolutamente nada", ha dicho García, quien ha asegurado que "no es verdad que estén haciendo obras" allí.

"Tan sólo necesitamos que el Gobierno de España ayude a nuestra tierra contribuyendo a poner fin a los grandes déficits", ha asegurado al recalcar que Almería necesita 230 hectómetros cúbicos del Ebro y 11 más de del Tajo-Segura para "acabar con el déficit hídrico".

64.000 HECTÁREAS DE CULTIVO

García ha apuntado que la provincia de Almería cuenta en la actualidad con 32.000 hectáreas de cultivos bajo plástico y otras 32.000 hectáreas al aire libre. "Cada una de esas hectáreas aprovecha cada gota de agua", ha dicho antes de recordar la producción de casi cuatro millones de toneladas de las que el 80 por ciento se ha exportado.

"Uno de cada cuatro euros exportados en 2022 en Andalucía son de Almería", ha recordado García, quien ha explicado que de cada hectómetro de agua utilizado se crean en la provincia crean 161 empleos "frente a los 31 de Castilla-La Mancha" o "32 de Cataluña". "En nuestra tierra, aprovechamos cada gota de agua obteniendo el mayor rendimiento".

Este "liderazgo agrícola" se ha visto "reforzado por el apoyo institucional" de la Diputación, con la aportación de "decenas de millones de euros" en mejorar las condiciones de acceso a la agricultura y en promoción, a través de la marca 'Costa de Almería'. "La difunta reina de Inglaterra consumía la mermelada amarga que salía de Chercos", ha puesto como ejemplo del valor de la promoción realizada.

Asimismo, ha valorado el impulso de la Junta de Andalucía que "desde la llegada de Juanma Moreno y de Carmen Crespo se han movilizado en los últimos cuatro años 180 millones de euros en obras hidráulicas".

García ha valorado también el empuje del sector de la piedra natural y sus derivados, que superan los 1.500 millones de euros pese al "déficit de comunicaciones" que desde la Junta se trata de salvar a través de la Autovía del Almanzora, la cual "ya están en plena conexión con la A-7".

En este sentido, el presidente de la Diputación almeriense ha destacado la "sostenibilidad" con la que se desarrolla la economía almeriense, en alianza con sus espacios naturales que le brinda "el bosque mediterráneo que puebla nuestras sierras", el "bosque agroalimentario" que se ubica bajo los invernaderos y el que "está bajo el mar con las praderas de posidonia"; una "trampa natural de CO2".