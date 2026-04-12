El presidente de Diputación de Almería realiza una visita institucional a Berja

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado Berja para mantener un encuentro de trabajo con su alcalde, José Carlos Lupión, y su equipo de gobierno - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, ha visitado Berja para mantener un encuentro de trabajo con su alcalde, José Carlos Lupión, y su equipo de gobierno, con el objetivo de analizar los proyectos que ambas instituciones llevan a cabo en la localidad.

En la reunión también han participado el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, y la diputada de Deportes y concejal del Ayuntamiento de Berja, María Luisa Cruz. Tras el saludo a la corporación municipal y la firma del presidente en el libro de honor, ambos equipos han mantenido una reunión en el salón de plenos del consistorio, según se recoge en una nota.

Uno de los principales asuntos tratados se ha centrado en la actuación en el parque periurbano de Castala ya que en breve finaliza el periodo de exposición pública para la calificación ambiental del proyecto y ahora afronta su fase previa a la publicación de la licitación una vez se apruebe en Pleno municipal. En este sentido, el alcalde ha dado a conocer al presidente las claves de esta actuación que cofinanciarán ambas instituciones.

La redacción técnica del proyecto expone que la actuación se va a realizar en el parque periurbano de Castala y va a consistir en la adecuación de un bar restaurante, la construcción de un parque infantil y de un parque multiaventura en este punto del municipio. Las obras contemplan en todas sus fases complementar e integrarse en el paisaje de la zona, utilizando la vegetación autóctona y minimizando el impacto medioambiental.

El restaurante dispondrá de comedor, una zona de bar y una cocina equipada con todas las áreas necesarias para el servicio de alimentos y bebidas.

El parque multiaventura contará con la construcción de una serie de estructuras y montajes que permiten un circuito formado por diversos tipos de puentes colgantes y juegos de altura, montados con cables, cuerdas y madera, que se unen con plataformas instaladas en altura sobre árboles. La estructura estará formada por 4 circuitos, 3 de dificultad baja y uno de dificultad alta.