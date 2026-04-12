Cortes de tráfico y 35 líneas de EMT afectadas este domingo por la Carrera de los Bomberos de Madrid

Archivo - Archivo.- Carrera Bomberos de Madrid - CLUB DEPORTIVO BOMBEROS DE MADRID/DÉCIMAS

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La XIV Carrera Bomberos de Madrid que se celebrará este domingo en el centro de la capital, con salida en la Puerta del Sol y llegada en el Paseo de Recoletos, obligará a cortar varias calles de la almendra central y provocará afectaciones en los recorridos habituales de 35 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

La cita deportiva, que se disputará entras las 9.30 y las 14.15 horas, aproximadamente, se disputará en terreno urbano en un recorrido de 10 kilómetros y con tendrá una participación prevista de 4.000 corredores populares, además de un centenar de bomberos que lo harán con su traje reglamentario.

El recorrido, que mantiene el trazado de 2025, partirá de la Puerta del Sol y seguirá por la calle Preciados, Gran Vía hasta enlazar con Alcalá y llegar a la Plaza de Cibeles.

Desde allí la ligera subida durante varios kilómetros por el Paseo de Recoletos y el Paseo de la Castellana, con giro de bajada en la Plaza de Cuzco y meta en el Paseo de Recoletos, muy cerca ya de la Plaza de Cibeles.

La carrera obligará a cortar al tráfico entre las 09.00 y las 11.00 horas, aproximadamente, la Puerta del Sol, Preciados, Plaza de Callao, Gran Vía, Alcalá, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos, Plaza de Colón, Paseo de la Castellana, Glorieta de Emilio Castelar, Plaza del Doctor Marañón, Plaza de San Juan de la Cruz, Plaza de Lima y Plaza de Cuzco.

Además, con motivo de las labores de montaje y desmontaje de la meta se podrán registrar incidencias de tráfico en la zona del Paseo de Recoletos desde las 07.00 hasta las 13.00 horas.

Debido a ello, el evento ocasionará el desvío de 35 líneas de autobús de la EMT: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 37, 40, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 61, 74, 120, 126, 146, 147, 150, 203 (Estación de Atocha-Aeropuerto), C1, C2, C03 y S10.

CARRERA POR LA HEMOFILIA

También este domingo tiene lugar en Madrid la VIII Carrera por la Hemofilia, organizada por ASHEMADRID (Asociación de Hemofilia de la Comunidad de Madrid), con la colaboración de la Junta Municipal de Fuencarral el Pardo.

Se realizará en el Parque Norte de Madrid (Avda. Monforte de Lemos, 10), con recorridos de carrera de 9, 6 y 3 kilómetros, caminata de 2 kilómetros, infantil de 1 kilómetro y 'chupetín' de 0,5 kilómetros.

Con ella se busca dar visibilidad a la enfermedad y concienciar a la sociedad de la problemática de los pacientes y los beneficios obtenidos se destinarán a favor de las actividades para los niños con hemofilia y otras coagulopatías congénitas.

En este caso, están previstos cortes de tráfico desde las 8.30 horas, aproximadamente, en Pedro Rico, Avenida de Monforte de Lemos, Finisterre, Antonio López Aguado y Arzobispo Morcillo. Además, con motivo de los preparativos se podrán registrar incidencias de tráfico desde las 07.00 horas en algunos accesos a los viales anteriormente señalados.

Con motivo del evento deportivo, seis líneas de autobús de la EMT que circulan por el barrio de La Paz sufrirán modificaciones en sus itinerarios habituales. Se trata de las líneas 67, 83, 132, 134, 137 y 179.

En ambos casos, desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público, evitar la circulación en vehículo privado por las zonas afectadas por cortes o restricciones de tráfico y en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido, utilizar M-30 y M-40.