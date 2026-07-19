Purchena (Almería) toma Granada con la inauguración de los XXIII Juegos Moriscos de Abén Humeya. - DIPUTACIÓN ALMERÍA

GRANADA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El histórico Corral del Carbón se ha convertido en "el mejor escaparate" para presentar la XXIII edición de los Juegos Moriscos de Abén Humeya. El municipio almeriense de Purchena ha trasladado hasta el corazón de Granada la esencia de una celebración "única" que ha sabido conservar durante más de cuatro siglos el espíritu de los juegos organizados por Abén Humeya en 1569 y que constituyen "una de las manifestaciones culturales, deportivas e históricas más singulares de Andalucía".

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, durante la presentación, en la que el municipio ha desembarcado con una tropa de 200 purcheneros, el alcalde de Purchena, José Luis Serrano; la diputada de Turismo, María José Herrada; el delegado territorial de Inclusión Social, Francisco González Bellido, y el director general del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rodrigo Ruiz-Jiménez Carrera, han dado más detalles de esta cita en un encuentro que ha puesto de manifiesto "los estrechos lazos históricos y culturales que unen a Granada y Purchena".

De esta manera, la presentación en la capital granadina ha reforzado los vínculos históricos y culturales que unen a ambas provincias y ha permitido acercar al público una tradición con más de 450 años de historia. Los Juegos Moriscos rememoran las competiciones que Abén Humeya convocó en Purchena en 1569 y que, siglos después, "siguen convirtiendo al municipio en un gran escenario de convivencia, cultura y deporte".

La presentación ha sido "mucho más" que un anuncio del programa de actividades, ya que Purchena ha hecho que Granada vuelva al pasado. El Corral del Carbón se ha transformado durante unas horas en un escenario donde la historia ha cobrado vida gracias a una cuidada puesta en escena en la que no faltaron la música, la danza, el teatro y el deporte tradicional. Las tropas de Purchena, encabezadas por Abén Humeya, desplegaron la esencia de los Juegos Moriscos ante el público granadino, recreando el ambiente de una celebración que convierte cada verano al municipio almeriense en un viaje al siglo XVI.

En este contexto, el alcalde de Purchena se ha mostrado agradecido por la acogida de la presentación. "La respuesta que hemos encontrado en Granada ha sido extraordinaria, nos ha emocionado ver cómo decenas de purcheneros han querido acompañarnos en esta presentación, demostrando una vez más el orgullo que sienten por unos Juegos que forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad como pueblo".

Los Juegos Moriscos son mucho más que una celebración. Son la cita que mejor representa a Purchena, la que nos proyecta al exterior y la que convierte nuestro municipio en un punto de encuentro donde patrimonio, cultura, deporte y convivencia se dan la mano. "Cada edición es una oportunidad para mostrar al mundo quiénes somos", ha afirmado.

Asimismo, el alcalde ha señalado que "quiero agradecer de corazón la implicación de todos los vecinos, asociaciones, colectivos y voluntarios que hacen posible este evento porque su esfuerzo, ilusión y compromiso son el verdadero motor de los Juegos Moriscos y la razón por la que, más de cuatro siglos después, esta tradición sigue creciendo y emocionando a quienes nos visitan".

Por otro lado, María José Herrada ha destacado que "los Juegos Moriscos son historia viva y una de las expresiones más auténticas de la identidad de nuestra provincia". Durante tres jornadas, "Purchena consigue que sus calles nos trasladen al siglo XVI a través del deporte, la música, las recreaciones históricas, la artesanía y la gastronomía, manteniendo intacta la esencia de una celebración que une a generaciones", ha explicado.

Además, la diputada de Turismo ha señalado que "esta presentación en Granada nos permite mostrar todo lo que representa Purchena y estrechar aún más los lazos históricos y culturales que existen entre ambas provincias". Desde la Diputación "continuaremos apoyando unos Juegos que proyectan los valores de la marca 'Costa de Almería': diversidad, cultura, patrimonio y experiencias con una identidad propia".

Igualmente, el delegado territorial, Francisco González Bellido, ha señalado que "los Juegos Moriscos de Purchena representan una de las mejores expresiones de cómo Andalucía sabe convertir su historia en una oportunidad de futuro". Asimismo, "son un referente que une patrimonio, deporte, cultura y desarrollo local, proyectando la riqueza de nuestra tierra mucho más allá de nuestras fronteras".

Además, ha añadido que "desde la Junta de Andalucía seguiremos respaldando iniciativas que preservan nuestras raíces, dinamizan nuestros municipios y fortalecen la identidad y el orgullo de pertenecer a esta tierra".

Además de las intervenciones institucionales, se han vivido más momentos especiales como las actuaciones de la Asociación Musical Virgen del Carmen, del multiinstrumentista argelino Chakib Stambouli, líder del grupo Dunia Hennia, y del Grupo de Danza Morisca y Árabe Lubna. Así como el vídeo de la nueva edición, y la presentación de la programación, que vino acompañada por una demostración de dos de las pruebas "más emblemáticas" de los Juegos: el levantamiento de la piedra de mármol Burxana y el sostenimiento de ladrillo, disciplinas que forman parte del "extraordinario" patrimonio deportivo que atesora Purchena.