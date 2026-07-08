La residencia para adultos con TEA de Aspapros en Almería afronta su primera fase de obras

Visita a las obras del centro residencial para adultos con TEA de Aspapros en Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La construcción del primer centro residencial para adultos con TEA promovido por la asociación Aspapros afronta ya las obras de su primera fase en un terreno contiguo a la sede de la asociación, en la calle Estrella Errante, con el apoyo de la Diputación de Almería, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería.

Tras más de 60 años de historia de trabajo y dedicación a personas con discapacidad, la entidad ha comenzado a materializar este centro que se levanta sobre una parcela de más de 5.000 metros cuadrados, según ha indicado la institución provincial en una nota.

La residencia se organizará en dos unidades de convivencia con el 85 por ciento de las habitaciones individuales. Entre los servicios e instalaciones planificadas se encuentra una residencia con 20 plazas para adultos con TEA, un centro de día con capacidad para 20 personas y un centro de atención infantil temprana.

La inversión de este proyecto supera los tres millones de euros y se divide en dos fases. Para la primera de ellas, el Ayuntamiento de Almería ha aportado una parcela, la Diputación ha concedido 150.000 euros y la Junta de Andalucía otros 218.800 euros con cargo a la convocatoria de 2025 del 0,7% del IRPF. El resto de la financiación la asume Aspapros con la aportación de fondos propios.

El gerente de la entidad, Álvaro Pardo, ha indicado que para Aspapros el proyecto supone "un futuro hogar pensado para ofrecer apoyos especializados, seguridad, dignidad y calidad de vida", sentido en que ha agradecido el compromiso de las administraciones.

El presidente de Diputación, José Antonio García Alcaina, ha valorado el esfuerzo de esta asociación con más de 60 años de historia, donde "siguen dando todo por los demás a través de entrega, esfuerzo y, sobre todo, de amor por Almería".

Para García Alcaina, el futuro centro "va a marcar un antes y un después en Almería, al albergar el primer recurso residencial específico para personas adultas con TEA". "Desde la Diputación Provincial de Almería lo tuvimos claro desde el primer segundo porque estar en este proyecto es estar con el futuro de Almería y los almerienses", ha añadido.

Por su parte, la delegada en funciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha incidido en los fondos aportados por la Administración andaluza y en "cómo la colaboración entre administraciones y sociedad civil permite sacar adelante iniciativas que transforman la vida de las personas".

"Estamos hablando del primer centro residencial específico para personas adultas con TEA de toda la provincia de Almería, un recurso inexistente hasta ahora y largamente demandado por las familias", ha recordado para añadir que "este centro significa tranquilidad para muchas madres y muchos padres" puesto que ofrecerá "una atención especializada, adaptada a las necesidades de las personas con autismo, favoreciendo su autonomía, su bienestar y su calidad de vida".

La concejal del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha destacado el "compromiso y apoyo" del Consistorio de la capital con Aspapros ya que, según ha detallado, "el Ayuntamiento colabora y está siempre cerca de las entidades de la ciudad porque proyectos como este son proyectos de ciudad que consiguen que Almería sea más inclusiva para niños, adultos y todas las personas".