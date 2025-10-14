La residencia de estudiantes Civitas de Almería se reinaugura tras la mejora de sus instalaciones

ALMERÍA 14 Oct. (ERUOPA PRESS) -

El operador de residencias universitarias Resa ha celebrado este martes el acto institucional de inauguración de la residencia de estudiantes Resa Civitas, cuya gestión asumió el pasado mes de enero, la cual ha sido sometida a una mejora de sus instalaciones.

El inmueble cuenta con una superficie total construida de aproximadamente 9.000 metros cuadrados y una oferta de más de 300 camas distribuidas en habitaciones individuales y dobles, según ha indicado la Diputación en una nota.

Desde que asumió la gestión del edificio el pasado mes de enero, la compañía ha llevado a cabo una completa mejora de las instalaciones con el objetivo de "potenciar el bienestar y la convivencia de los residentes".

El activo cuenta ahora con nuevas zonas comunes, como espacios de ocio con billar, futbolín, área de videojuegos, cocina comunitaria, sala de cine y una amplia terraza, pensadas para "fomentar las relaciones personales y el bienestar emocional".

Asimismo, se han acometido diversas inversiones orientadas a la sostenibilidad y al mantenimiento del edificio, entre ellas la renovación del sistema de aerotermia y la instalación de un descalcificador para optimizar el consumo energético y mejorar la calidad del agua.

Además se ha incorporado el modelo de habitación 'clúster', que combina espacios comunes con cocina y salón compartidos con habitaciones y baños individuales, "ofreciendo una experiencia más completa y adaptada a las nuevas formas de convivencia universitaria".

La directora de operaciones de Resa, Tatiana Aneiros, ha asegurado que la residencia "representa mucho más que un nuevo edificio". "Queremos ser parte activa del tejido social y empresarial de la provincia, contribuyendo al desarrollo de los jóvenes y al fortalecimiento de la comunidad local", ha destacado.

Situado en la calle Fernán Caballero, el inmueble cuenta con buenas conexiones de transporte público para favorecer los desplazamientos de los residentes. Con esta nueva incorporación a su cartera, Resa suma cinco activos en Andalucía: dos en Málaga, uno en Granada y Sevilla y este último en Almería.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha subrayado que "la inauguración de esta nueva etapa de Resa Civitas confirma la consolidación de un proyecto que, desde su apertura en 2017, se ha erigido como referente provincial".

Según García, esta residencia "es ahora mucho más que un alojamiento" puesto que "se ha integrado profundamente en el corazón de Almería, convirtiéndose en un verdadero foco de vida social, cultural y un punto de encuentro esencial".

"Desde la Diputación, entendemos que Resa Civitas es un eslabón crucial en la cadena de oportunidades que ofrece Almería. Esta residencia actúa como el puente necesario para acercar a los estudiantes de nuestra provincia, especialmente a los del interior y el mundo rural, a nuestro mayor centro de conocimiento, la Universidad de Almería (UAL). Es también el imán que atrae talento de otras provincias y del resto del mundo, asegurando que la UAL siga siendo un foco de sabiduría y progreso", ha valorado.

Los estudiantes disponen de amplias zonas comunes entre las que destacan salas de trabajo y estudio, cafetería, comedor, salón de actos, salas de ocio, gimnasio interior y exterior, además de una lavandería y una terraza exterior. Al igual que en el resto de sus activos, la residencia cuenta con un sistema de seguridad 24/7.

Asimismo, el concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha compartido que "la universidad y la formación preparan para las futuras profesiones, pero es en espacios como este donde se prepara para la vida. Aquí aprenderán a colaborar, a escucharse, a valorar la diversidad y a descubrir nuevas formas de ver el mundo".

"Espero que todas las personas que vivan aquí disfruten de un curso lleno de aprendizajes, de retos superados y de momentos felices algo en lo que, sin duda, Resa Civitas pondrá mucho de su parte con la calidad de sus servicios y la comodidad de sus instalaciones", ha añadido.

La residencia es una concesión de la Universidad de Almería y está dirigida a cubrir la demanda de alojamiento de sus estudiantes desplazados, un número que crece año tras año debido a la internacionalización y a su capacidad de atracción a nivel nacional. Además, la UAL es una universidad en crecimiento, tanto en la oferta de grados como de másteres, por lo que estos servicios de alojamiento resultan cada vez más necesarios.

El acto ha contado también con la presencia de la diputada provincial María del Mar López, el gerente de la Universidad de Almería, José Antonio Plaza, y la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Almería, Encarnación Carmona.