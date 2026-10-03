'Sabores Almería' confirma su presencia en cinco foros gastronómicos y contará con 'stand' en San Sebastián

Archivo - Actividad promocional de 'Sabores Almería' en el Mercado de La Paz de Madrid. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería con su apuesta por la proyección y difusión de las empresas que constituyen la marca gourmet 'Sabores Almería' y afronta un mes de octubre "lleno de ilusión" con la participación en "algunos de los foros gastronómicos más importantes de España y el mundo" como los que se celebran durante los próximos días en las ciudades de San Sebastián y Madrid y, más adelante, en París, Málaga y Copenhague.

Las citas más inminentes arrancan a partir de este lunes, según ha precisado la institución provincial. La primera se lleva a cabo en San Sebastián Gastronomika, en la ciudad conocida como la meca de la alta cocina, donde 'Sabores Almería' contará con un 'stand' propio en el Kursaal y la participación de siete chefs y los productos de ocho empresas que difundirán "la excelencia, versatilidad y originalidad del sabor almeriense".

El siguiente evento que contará con la participación de una delegación de Diputación será la nueva edición de Fruit Attraction en Madrid. Diputación ha confirmado su asistencia a la que ya se ha convertido en la feria del sector agrícola "más importante del mundo", para respaldar institucionalmente el trabajo de empresas y agricultores "que consolidan el liderazgo almeriense internacional de este sector como el principal tejido productivo de la provincia".

Por su parte, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha explicado que "probablemente nos encontremos en el mejor momento de la historia de 'Sabores Almería' y, precisamente por eso, no podemos confiarnos, sino que tenemos que seguir apostando por nuestra participación en grandes foros nacionales y mundiales que sigan impulsando a las empresas almerienses".

"Son los propios responsables de las empresas quienes nos transmiten los buenos resultados que están obteniendo donde hemos llegado a doblar el número de marcas, más de 50, que exportan en la actualidad", ha agregado el diputado.

Tras estos eventos de la semana que viene en San Sebastián y Madrid, 'Sabores Almería' viajará a uno de los foros de alimentación de mayor calado y repercusión del mundo, a la nueva edición de SIAL París que se celebra del 17 al 21 de octubre. La marca gourmet volverá a contar con un 'stand' propio y la participación de nueve empresas que darán a conocer la calidad de los productos almerienses.

El mes de octubre se cerrará con otras citas, como la centrada en el vino y en los productos que maridan con él y que se lleva a cabo en Málaga, Sur Wines & Gourmet. Una feria "referente" para el sector profesional de la restauración, especialmente en Andalucía y la Costa del Sol, donde la marca provincial participa con siete empresas.

Por último, 'Sabores Almería' emprenderá una nueva misión comercial internacional que tendrá lugar en Copenhague, Dinamarca. En esta actividad tres empresas de la marca tendrán la oportunidad, gracias a la colaboración entre Diputación e ICEX, de presentar sus productos de forma directa a importadores, distribuidores y profesionales del mercado danés y "tener la oportunidad de abrir nuevos canales de distribución con este país cuyos consumidores valoran la calidad, sostenibilidad, diseño e identidad del producto", características presentes en 'Sabores Almería'.

En este sentido, Sánchez ha incidido en "la importancia de la internacionalización como vía para el crecimiento de las empresas de la marca y su desembarco en nuevos mercados y canales de comercialización".

"Diputación y 'Sabores Almería' siempre estarán a su lado en este proceso y estableceremos las alianzas estratégicas que sean necesarias para este fin, como las que ya tenemos en marcha, y que tan bien están funcionando, como con la Cámara de Comercio, ICEX, Trade o Fiab", ha concluido.