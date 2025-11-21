Sara Sálamo pone el broche de oro a Fical Documental con su primer documental sobre Isco Alarcón

La actriz y directora Sara Sálamo muestra su primer documental en Fical, acompañada por el director del festival, Enrique Iznaola, y por el concejal delegado del Área de Ciudad Activa del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro. - CHEMA ARTERO / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

La actriz y directora Sara Sálamo ha presentado este viernes en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) su primer documental, 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón', en el salón de actos de la Biblioteca Villaespesa, cerrando así con broche de oro la sección Fical Documental.

La intérprete ha estado acompañada por el director del festival, Enrique Iznaola, y por el concejal delegado del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Casimiro, según ha detallado la Diputación provincial en un comunicado.

El documental se centra en el futbolista Isco Alarcón, quien tras varios meses alejado de los focos se enfrenta a uno de los momentos más delicados de su carrera. 'En silencio' ofrece un retrato íntimo sobre el esfuerzo invisible, la fragilidad y la resiliencia del deportista.

Por su parte, Iznaola ha destacado el salto de Sálamo "al otro lado de la cámara". "La conocimos como actriz en películas como 'El otro barrio' o 'Todos lo saben', y ahora, tras varios cortometrajes --'La manzana', 'Yaya', 'Pig'-- se estrena con esta historia de supervivencia tan personal, que permite al espectador adentrarse en procesos no es habitual ver de forma tan directa, ver cómo se supera una lesión tan grave", ha señalado.

El concejal de Deporte también ha elogiado el trabajo realizado por Sálamo y el papel de Isco Alarcón como deportista de élite. "En el deporte a veces se gana y otras se aprende", ha manifestado, toda vez que ha hecho hincapié en que "cuando un deportista de élite vive de su cuerpo y se rompe hay una resiliencia y un poder mental que está muy bien contado en el documental". "El deporte se convierte en un ejemplo educativo cuando hay deportistas y ejemplos como el que se cuenta en esta película", ha apostillado.

En este contexto, Sálamo ha explicado que el documental "nace como una idea que surge desde el propio club del Betis". La directora ha añadido que quiso que la obra "tenga el mismo ritmo que la recuperación de una lesión: empieza lenta, parece que no avanza, pero a medida que todo mejora, el montaje se vuelve más dinámico y rápido. Es un viaje emotivo que busca contagiar al público, hacerle partícipe de ese proceso". Para Sálamo, "el mensaje de la película es que no siempre se puede cuando uno quiere, pero eso no es excusa para no intentarlo".

El documental también refleja las preguntas de los hijos del futbolista, ya que, según la directora, "los niños son quienes hacen las preguntas más genuinas y naturales, sin preparar, y por eso también participan, aunque no aparezcan directamente en la obra".

Por último, Sálamo ha adelantado que continúa trabajando en su primera película de ficción como directora. "Llevo seis años desarrollando ese proyecto y espero poder presentarlo algún día también aquí, en Fical", ha concluido.