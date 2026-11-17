Imagen del cartel de la XXV edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del sector audiovisual almeriense han alertado este martes en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) de que el aumento de los rodajes no se ha traducido en mejores condiciones laborales, con salarios estancados, jornadas prolongadas y dificultades para acceder a las producciones. Por ello, han pedido más apoyo a los trabajadores y proveedores de la provincia.

Estas cuestiones han centrado la quinta mesa redonda del XXV Fical, organizada por la asociación TESA, en la que han participado la jefa de producción Bea Almagro, el productor y realizador Nico Fernández, el técnico audiovisual Miguel García Morales y el editor y realizador Santiago Román.

"Estamos más pobres que nunca", ha resumido Almagro, quien ha advertido de que "los salarios no se han incrementado acorde al coste de vida" y que algunas tarifas apenas han variado desde 2013. Además, ha criticado los intentos de rebajar los sueldos de auxiliares de producción y conductores.

Román, por su parte, ha expuesto las diferencias salariales entre los trabajos que realiza en Almería y proyectos internacionales. A ello ha sumado el coste personal de jornadas que pueden alcanzar las 12, 14 e incluso 19 horas.

Fernández ha advertido de "una fuga de talento flagrante de la provincia" mientras que García Morales ha lamentado que los profesionales locales tengan que "demostrar su valía constantemente". "Uno se harta un poco también de eso", ha expresado.

La jefa de producción ha reprochado que algunas productoras pretendan pagar menos a los profesionales por residir en Almería. En concreto, ha relatado que un productor justificó esa diferencia salarial con el argumento de que "el coste de vida es más bajo".

Asimismo, los participantes han reclamado más oportunidades para los técnicos que comienzan. En esta línea, Román ha propuesto que Fical incorpore un espacio dedicado a la industria, como ya tienen otros festivales, para reunir a productores y profesionales.

Almagro también ha pedido medir cuánto dinero de los rodajes permanece realmente en la provincia. "No es lo mismo ocho millones de euros, de los cuales han quedado 200.000, que ocho millones de euros, de los cuales se han quedado dos millones", ha apuntado.

LA IA EN EL SECTOR

La inteligencia artificial (IA) ha centrado la última parte del debate, en la que los ponentes han destacado sus ventajas, pero también sus riesgos para el empleo.

Román ha explicado que la IA permite realizar tareas de organización y búsqueda de materiales. "Ahora, si no tienes ese escalón, ¿cómo haces para entrar?", ha planteado, aunque ha considerado que esta tecnología no es la principal responsable de la precariedad del sector.

Por su parte, Almagro ha explicado que utiliza la IA a diario para ahorrar tiempo en su trabajo, aunque algunas prodctoras limitan su uso por motivos de confidencialidad.

"El que no la utilice está perdiendo competitividad con la competencia, directamente", ha afirmado Fernández. Asimismo, ha considerado que el futuro del audiovisual pasará por "la convivencia" entre los contenidos generados mediante IA y las producciones tradicionales.