La sexta edición del desafío de ultraciclismo gravel Badlands se disputará este domingo en Almería

ALMERÍA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de Badlands, el evento de ultraciclismo gravel cuyo recorrido de 800 kilómetros discurre por buena parte de la provincia de Almería, arrancará este domingo con 400 participantes y el apoyo de la Diputación Provincial dentro del programa de turismo 'Almería Activa'.

Tras su creación hace cinco años, Badlands "se ha convertido en el evento de ciclismo gravel de resistencia de referencia internacional y en una ruta muy popular" como destino cicloturista donde sus participantes acuden durante todo el año a recorrer "sus casi 800 kilómetros por lugares como la Sierra de los Filabres, el Campo de Tabernas, el Parque Natural Cabo de Gata o la Sierra de Gádor".

Como en anteriores ediciones, Badlands se recorre en la modalidad non-stop y sin asistencia, por lo que los participantes se gestionan sus tiempos y recursos en plena ruta, "provocando una inmersión única en el territorio y generando escenas y vivencias que involucran a la propia comunidad local", según ha indicado la Diputación en una nota.

Esta nueva edición, tras recibir un nuevo récord de 2.000 solicitudes de participación, contará con 400 ciclistas procedentes de 47 países. Esta limitación de participantes, según comenta la organización, "tiene como objetivo no masificar los parajes naturales y pequeños pueblos de la ruta, sin embargo, publicamos el recorrido junto con un completo manual informativo para animar a que el resto de solicitantes visiten el territorio, fomentando así su desestacionalización".

El vicepresidente de la Diputación, José Antonio García, ha destacado la importancia de esta cita que "nos ayuda a difundir la excelencia que el deportista encuentra en el destino 'Costa de Almería' para disfrutar de su disciplina en entornos espectaculares. La provincia de Almería es uno de los mejores lugares del mundo para vivir el deporte al aire libre en toda su intensidad en cualquier época del año y competiciones como esta son la mejor prueba de ello".

El recorrido de este año, con más de 200 kilómetros "inéditos" añaden "aún más dificultad" a un evento que se sitúa, junto con Unbound y The Traka "como uno de los más importantes del calendario gravel". De hecho, Badlands 2025 recibirá a algunos de los nombres más destacados de la disciplina, "reforzando la sólida conexión entre estos eventos, que juntas formaría su triple corona".

Desde su primera edición en 2020, Badlands ha contado con grandes nombres en su línea de salida, como el doble campeón olímpico de Triatlón Alistair Brownlee, ciclistas profesionales como Lachlan Morton, Juan Antonio Flecha, Rob Britton o Taylor Phinney y conocidos ultraciclistas como Lael Wilcox, Robin Gemperle o Sofiane Sehili.

En esta edición de 2025, también participan algunos ciclistas habituales del ultraciclismo, como Ulrich Bartholmoes, Victor Bosoni -reciente ganador de The Transcontinental-, y otros con gran experiencia como Svenja Betz (Castelli Cycling), actual ganadora de Traka 560 y Unbound XL 2024, Griffin Easter, Juan Antonio Flecha, Lucy Hempstead, Jesse Yates, Cara Dixon, Maxime Prieur, Chris Mehlman, Anuchi Gago o Drikus Coetzee.

Badlands es una celebración con valores de autosuficiencia, de comunidad y de aventura, donde se recorren los desiertos, la alta montaña y las costas volcánicas del territorio más remoto, salvaje y espectacular de Europa, y donde además, según señalan los propios participantes internacionales año tras año, destaca el gran recibimiento y hospitalidad de su gente.