Sierra de María-Los Vélez acoge este sábado la VI edición de 'La Burrica Trail'

Presentación de 'La burrica trail'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque Natural Sierra María-Los Vélez acoge este sábado la VI edición de 'La Burrica Trail', la carrera de montaña y senderismo organizada por el Club Deportivo Villa de María con el Ayuntamiento de la localidad y la Diputación Provincial de Almería.

La prueba está incluida este año en el X Circuito Provincial de Carreras por Montaña de Almería y en la Copa de Travesías Populares de Almería 2026, según ha explicado la institución provincial en una nota.

La jornada arrancará a las 9,00 horas con la salida del Trail de ruta larga, de 25,6 kilómetros y un desnivel positivo de 1.510 metros. A las 9,50 horas tomará la salida el MiniTrail, de categoría cadete y ruta corta, con 13,88 kilómetros y 621 metros de desnivel positivo, y a las 10,00 horas comenzará la ruta de senderismo, de ese mismo recorrido corto.

Las tres pruebas, completamente balizadas, discurren por pistas, senderos y tramos a campo a través, con salida y llegada previstas en la Plaza de la Encarnación.

La prueba contempla trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto en la modalidad absoluta como en las subcategorías por edad en ambas distancias, además de un trofeo para los tres primeros clubes clasificados en la Copa de Travesías Populares de Almería 2026. Toda la prueba se desarrollará conforme al reglamento oficial de la organización.

La diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha valorado esta cita, que es la última prueba del circuito, y en la que se recorrerán senderos y caminos con los que mostrar "las bondades que ofrece la Sierra de María Los Vélez para el turismo deportivo".

Por su parte, la edil Carmen Beteta ha destacado que "esta nueva edición de la Burrica Trail contará con aproximadamente 320 participantes, con varias modalidades" y ha agradecido el trabajo del club, el apoyo institucional y la labor de Protección Civil y los voluntarios.