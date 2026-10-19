La Subida del Mármol celebra medio siglo de motor con 132 participantes del 23 al 25 de octubre en Macael (Almería)

Presentación de la edición número 50 de La Subida del Mármol de Macael (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición número 50 de la Subida del Mármol se celebrará del 23 al 25 de octubre en Macael (Almería), con 132 participantes en una prueba de automovilismo de montaña que puntuará para el Campeonato de Andalucía de Montaña, la Copa Diputación y la Copa Car Cross y que contará con una exhibición de drift.

En concreto, la prueba contará con 89 turismos, once monoplazas, 25 vehículos Car Cross y siete participantes de exhibición, según ha detallado la institución provincial en una nota.

La presidenta de la Escudería del Mármol, Ana Belén Tapia, ha explicado que algunos participantes se han quedado en reserva debido a las limitaciones de tiempo y horario de la prueba.

Entre los pilotos inscritos figuran Miguel Ángel Clemente, con un Porsche; Manuel Maldonado, con un Seat Ibiza Kit Car; José Antonio Aznar, con un Citroën C3 Rally; el piloto gallego Alexis Viéitez, con una Lola F3000, un monoplaza que hacía muchos años que no se veía en esta competición, y Abraham Vázquez, con un Osella.

La competición, organizada por el CD Escudería del Mármol, tendrá un coeficiente cinco para el Campeonato de Andalucía de Montaña y cuenta con la colaboración de la Diputación de Almería, la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Automovilismo (FAA) y el Ayuntamiento de Macael.

La diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de Almería, María Luisa Cruz, ha agradecido "la ayuda de todos los voluntarios, Protección Civil, Policía, Ayuntamientos, los diferentes clubes y la Federación" para hacer posible su celebración.

Por su parte, el alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha señalado que, con motivo de esta edición, han preparado una "subida muy especial" y ha detallado que el programa comenzará el viernes por la tarde con la presentación de los participantes en la puerta del Ayuntamiento.

Las mangas arrancarán el sábado a las 10,30 horas y el domingo a las 9,00 horas, con tres en cada jornada. El público también podrá contemplar desde la valla los vehículos ya verificados en el parque cerrado, situado en la parte baja del municipio.

El presidente de la FAA, Manuel Alonso, ha explicado que lleva más de 40 años asistiendo a la Subida del Mármol y ha recordado que en algunas ocasiones la prueba no llegó a celebrarse.