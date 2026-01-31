Talento Almeriense muestra las propuestas de la provincia en Simof

Talento Almeriense, presente en la Simof 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

SEVILLA/ALMERÍA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Talento Almeriense ha mostrado sus creatividades al "público exigente" de la Semana Internacional de la Moda Flamenca de Sevilla (Simof). Las propuestas que han llevado a Fibes los 18 diseñadores y artistas almerienses han sido un "éxito total" y han impresionado a los asistentes.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, la provincia ha destacado en esta edición con el espacio de Talento Almeriense donde los creadores han expuesto sus trabajos. Además, Almería también ha despertado el interés de todo el público con un desfile de sus marcas en la pasarela oficial de Simof.

En concreto, los diseñadores almerienses que han desfilado son Curro Ruiz, Eli Martín, La Faraona, Lola Laumar, Nara by Ana Martínez, Verónica de Sandoval y Victoria Monteoliva, quienes han estado acompañados por la música de Rocío Garrido. Por otro lado, la diseñadora Eli Martín también ha desfilado en el desfile 'Camineras X Flamentex'.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha acompañado a los artistas almerienses durante esta edición y ha valorado la proyección que supone Simof para el sector creativo de la provincia. "Talento Almeriense vuelve a demostrar que Almería es una tierra de creatividad, identidad y excelencia", ha indicado, al tiempo que ha agregado que "la presencia de nuestros diseñadores y artesanos en una cita internacional como Simof refuerza nuestro compromiso con la cultura, el talento local y con la promoción de un sector que genera oportunidades, empleo y marca territorio". Además, ha subrayado que la Diputación almeriense seguirá impulsando espacios de visibilidad y crecimiento para los creadores almerienses dentro y fuera de la provincia.

"La participación conjunta de diseñadores y artistas bajo el paraguas de Talento Almeriense ha permitido mostrar una propuesta coral, diversa y coherente que refleja la riqueza creativa de la provincia. Moda, artesanía y música se han dado la mano en Sevilla para trasladar al público especializado la autenticidad, el arraigo y la capacidad de innovación de los creadores almerienses, consolidando a Almería como un territorio que cuida su identidad y la proyecta con ambición en los grandes foros culturales del país", ha añadido la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense.

En suma, los creadores y firmas que han estado presentes son Charo Villanueva, Loreto Martínez, La Penca Creative, Eva María Zamora Pérez, Tocado Encantado, El Arte de Albale, Navari, Airun Tocados Artesanales, Mayahuel España, Nerea Pérez, Sal de Coco, María Victoria Monteoliva Tapias, Verónica Sandoval, Eli Martín, Curro Ruiz, Nara, La Faraona y Lolalaumar. De este modo, Talento Almeriense seguirá este domingo mostrando todas las creaciones que los diseñadores almerienses han llevado a la capital andaluza para mostrar a todo el sector de la moda flamenca.