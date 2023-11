'Tregua(s)' llega a Fical con una "relación de antipareja" donde la "palabra es motor desencadenante de todo"

ALMERÍA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El largometraje 'Tregua(s)' ha iniciado este domingo su andadura en el certamen 'Ópera Prima' del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) de la mano de su director, Mario Hernández, y del actor Salva Reina, quienes "exploran una relación de antipareja" en la que la "palabra" es el "motor desencadenante de todo".

"Da la vuelta a esas películas de pareja constante y sostenida en el tiempo con dos personajes que han tenido diez años una relación de amantes", ha trasladado Hernández, para quien la "unión" con el espectador radica en que "queda atrapado en las preguntas que plantea la historia".

En rueda de prensa, el director de largos novel ha indicado que, al rodar, quería "borrar las barreras que quedan en cuanto a géneros de cine; películas adscritas al género de la comedia, del drama, de terror cuando la vida no es así" y ha destacado que trabajo de los actores, "tan metidos que hacen que el espectador les acompañe todo el rato porque se sienten muy identificados y respiran mucho con su evolución".

Para Reina, la clave de una película en la que "el 99 por ciento somos nosotros dos" ha estado en "dar toda la verdad que podíamos" a la pareja formada por Lara y Eduardo para que, al verla, "se la creyeran, para que empatizaran con ella".

"Si no, el espectador está fuera y ese ha sido el gran mérito de Mario en la dirección y de un guión muy claro en la que había que jugar con cada secuencia como si estuviera viva. Hay muchos errores que se convierten en virtudes y fue muy gustosa rodarla", ha explicado.

Frente al "miedo que hay siempre" de que "no pueda funcionar", Hernández ha abogado por rodar para "reflexionar con el público, no reflexionar de ti para el público", lo que provoca "la unión con el espectador".

"No es una película especialmente generacional ya que habla de temas universales y, aunque sí es cierto que llama más a una generación, hemos descubierto a gente de 20 años que nos ha dicho que le encantaba y al final es porque la película es como la vida", ha manifestado.

A preguntas de los periodistas, Salva Reina ha afirmado "no sentirse encasillado" en el rol de actor de comedia, una percepción que, a su juicio, está "más en el público que en los productores" y ha asegurado que, al final, "se trata de crear personajes y contar historias".

"Me siento afortunado porque haber tocado muchos palos, aunque me cuesta mucho más acceder a pruebas porque me asocian con determinados papeles. Así que estoy dispuesto para hacer ciencia ficción, drama de época o thriller; Todo es poner energía e ilusión e intentar dar el do de pecho para que te cojan", ha remarcado.

Sobre proyectos futuros se ha pronunciado el director Mario Hernández, quien ha relevado que volverá al cortometraje en febrero "como primer paso para hacer un largo". "Es algo que se está haciendo y que está funcionando muy bien para vender un proyecto. Además es la propuesta de un amigo que me saca de la dinámica en la que estado trabajando hasta ahora, pero con una historia con la que me siento identificado", ha concluido.

Reina, sin embargo, quien hace en 'Tregua(s)' una incursión en la producción, ha descartado, de momento, dar el salto a la dirección. "Me llama mucho más la atención la producción porque tengo mucho respeto al trabajo de director y es algo muy alejado todavía para mi", ha finalizado.